Тирана, 26 ноября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Утром 26 ноября в Албании произошло мощнейшее землетрясение за последние 40 лет — магнитуда землетрясения составила 6,4 балла по шкале Рихтера.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, в сложной ситуации Косово не оставило братскую республику в беде.

После телефонного разговора с премьер-министром Албании Эди Рамой президент Косово Хашим Тачи заявил, что соответствующие подразделения Сил безопасности Косово уже отправлены в зоны, пострадавшие в результате землетрясения:

«От лица граждан Косово я выразил премьер-министру Раме искреннее сочувствие в связи с жертвами землетрясения. Я заверил премьер-министра Раму в том, что Косово будет рядом с Албанией и будет поддерживать её. Соответствующие подразделения Сил безопасности Косово уже выдвинулись в зоны, пострадавшие от землетрясения».