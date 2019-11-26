Минск, 26 ноября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел БелоруссииОлег Кравченко встретился 25 ноября в Минске с прибывшей послом Канады в Белоруссии по совместительствуЛесли Скэнлон. Об этомсообщает пресс-служба белорусского МИД.

Mfa.gov.by Встреча Олега Кравченко и Лесли Скэнлон

Итоги визита отражены в одном предложении официального сообщения: «Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-канадских отношений и перспективы дальнейшего взаимодействия».

Накануне прошёл визит Кравченко в Вашингтон, где он провёл переговоры с политиками США и экспертами по «сдерживанию России». Состоялось выступление замминистра иностранных дел Белоруссии на панели, организованной в Фонде Карнеги при поддержке Джеймстаунского фонда.

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