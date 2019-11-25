Воронеж, 25 ноября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Воронежская область и Социалистическая Республика Вьетнам имеют большие перспективы в развитии торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорилось 25 ноября на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Основной темой встречи стали вопросы торгово-экономического потенциала и сотрудничества между регионом и Вьетнамом.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча с делегацией Социалистической Республики Вьетнам

Александр Гусев, приветствуя гостей, отметил готовность Воронежской области к налаживанию партнёрских связей в различных сферах.

«Мы надеемся на вьетнамские инвестиции, нам есть, чем заинтересовать вьетнамские компании. Будем ждать реальных шагов. Со своей стороны советуем воронежским бизнесменам обратить внимание на Вьетнам. Экономика республики растет очень быстро — более 7% в год. Это одно из государств, куда нужно и можно вкладываться», — сказал губернатор.

Отдельно глава Воронежской области остановился на гуманитарном сотрудничестве, напомнив, что сегодня в воронежских вузах, в том числе в военно-воздушной академии, обучается значительное количество вьетнамских студентов. А для воронежцев Вьетнам становится всё интереснее с точки зрения туризма.

«У нас большие перспективы в развитии торгово-экономического сотрудничества. В Воронежской области очень хорошие условия для иностранных инвесторов. Мы побывали в индустриальном парке «Масловский»: посетили предприятия «Воронежсельмаш» и «Европак». В регионе проживает большая вьетнамская диаспора. И мы благодарны за создание благоприятных условий для наших граждан», — сказал Нго Дык Мань.

Также Нго Дык Мань предложил Воронежской области стать побратимом с одной из провинций Вьетнама, губернатор Александр Гусев эту идею поддержал.