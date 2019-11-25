Москва, 25 ноября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Не всех сотрудников Росгвардии внесенный в Госдуму проект закона обязывает представляться, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Vitaly V. Kuzmin Росгвардейцы

Согласно предложенным поправкам, сотрудник войск национальной гвардии имеет право не исполнять новые требования «при возникновении обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника войск национальной гвардии или иных лиц, либо которые могут повлечь за собой иные тяжкие последствия».

Вместе с тем один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарёв («Единая Россия») сообщил журналистам, что требования представляться «не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии — ОМОНА и СОБРа, которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму».

Внесенный в Госдуму законопроект обязывает сотрудника Росгвардии назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, законопроект обязывает разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.