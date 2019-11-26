По предварительной информации, причиной отравления является несанкционированный выброс примеси к газу на газораспределительной станции вблизи Вадской районной школы. Все занятия приостановлены.

В школе в Нижегородской области дети и учителя отравились газом. По данным медиков, угрозы их жизни нет. ЧП произошло 25 ноября в Вадской средней школе.

Сначала сообщалось, что отравились 29 детей и трое взрослых. Однако, по последним данным, число пострадавших уже составило 45 человек.

По предварительным данным, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести. У остальных диагностировано состояние лёгкой степени тяжести.

Всех детей, находившихся в школе, доставили в больницу, где их осматривают врачи.

На местном участке газопровода проводились плановые работы. Как обычно и бывает, часть ушла в атмосферу. Но в этот момент ветер изменился и подул прямо на учебное заведение. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Увеличилось число пострадавших угарным газом в одной из школ под Нижним Новгородом. Об этом сообщают медики.

По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах, пояснил собеседник ТАСС.

Газораспределительная станция, на которой произошёл выброс вещества, находится в 1,5 км от школы в селе Вад.

Сообщается о том, что утечка вещества на газораспределительной станции ликвидирована.

В школе пояснили, что из-за чрезвычайной ситуации отпустили детей по домам. Это ученики старших классов, которые учатся в отдельном здании. Младшие классы учатся в другом здании, там отравлений не было.

На место ЧП в школу Вадского района выехали заместитель губернатора Нижегородской области Д митрий Краснов , министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков .

По уточнённым данным, 27 школьников из 43 госпитализированных после отравления, отпустили домой.

14:00 25.11.2019

По данным минздрава Нижегородской области, в Вадскую центральную районную больницу из средней школы доставлены 44 человека: 43 ребенка и один взрослый.

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Читайте подробнее: Минздрав сообщил о состоянии отравившихся газом в Нижегородской области

14:02 25.11.2019 Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Харину и министру энергетики Андрею Черткову«разобраться в произошедшей ситуации».

14:05 25.11.2019 В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили «Коммерсанту», что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали нарушений.

14:11 25.11.2019 В результате отравления в Вадской средней школе Нижегородской области никто тяжело не пострадал, сообщили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения. Читайте также: Врачи рассказали о состоянии отравившихся в нижегородской школе детей

14:16 25.11.2019 Сообщается, что медики отпустили домой всех, кто жаловался на отравление газом в школе в Нижегородской области.

14:28 25.11.2019 По уточнённой информации, дети почувствовали запах газа прямо на уроках.

14:29 25.11.2019 По факту отравления детей организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи СО по городу Арзамасу следственного управления СКР по Нижегородской области.

14:31 25.11.2019 Следователи выясняют причину отравления школьников, и все обстоятельства происшествия. [[[quote-1]]] По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробнее: СКР проводит проверку по факту массового отравления в Нижегородской области 14:37 25.11.2019 По неофициальным данным, причиной отравления могла стать мусорная свалка. 14:39 25.11.2019 На сайте Вадского муниципального района Нижегородской области — ни слова о происшествии в школе. Сегодня, 25 ноября, на сайте опубликована информация о том, что поставщик газа АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород» с 18 ноября по 31 декабря проводит акцию «В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ». МЫ СПИШЕМ ВАМ ПЕНИ*! (* За исключением пеней, взысканных в судебном порядке) 14:40 25.11.2019 Вадский район находится в центральной части Нижегородской области и граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским, Дальнеконстантиновским районами. Общая длина границ составляет 167 км. Самая большая протяженность с юга на север — 41 км, с запада на восток — 30 км. Расстояние от района до областного центра 110 км. Район разделен на 6 административных единиц, которые включают 46 населенных пунктов. Численность постоянно проживающего населения — 15 300 человек, избирателей — 11 087. Административным центром района является село Вад. 14:42 25.11.2019 Одним из самых посещаемых мест Вадского района является местечко близ села Вад, где находятся 13 святых источников и купель. 15:09 25.11.2019 На сайте минздрава Нижегородской области по факту происшествия до сих пор ничего нет. 15:16 25.11.2019 Все пострадавшие от отравления газом в вадской средней школе Нижегородской области отпущены домой, заявили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения. Читайте подробнее: Всех отравившихся газом в нижегородской школе отпустили домой 15:18 25.11.2019 [[[quote-2]]] Об этом: Нижегородские силовики проводят проверки по факту отравления газом детей

16:06 25.11.2019 По предварительной информации, причиной произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции, которое находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

16:10 25.11.2019 По словам Черткова, версия поджога свалки также не подтвердилась. Глава Вадского района Иван Ураев подчеркнул, что информация о возгорании свалки рядом с «Газпром трансгаз» не соответствует действительности, так как свалки не существует. Свалка была ликвидирована месяц назад.

16:15 25.11.2019 Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Роспотребнадзор проводит замеры воздуха как в самой школе, так и рядом с ней, а также «по ходу движения облака от ГРС к школе».

16:33 25.11.2019 На месте ЧП в Вадском районе проводится оперативный штаб, в котором принимают участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. По словам Черткова, «предварительно причина произошедшего — нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции». Об этом: Нижегородские власти назвали предварительную причину массового отравления

16:35 25.11.2019 По данным СМИ, врачи оказывали помощь пациентам в течение трёх часов.

16:39 25.11.2019 Пострадавшим школьникам — от 11 до 15 лет.

17:19 25.11.2019 Девятиклассник вадской школы рассказал «Известиям», что находился на первом этаже в момент происшествия, и сам он не почувствовал газа. По словам одноклассников, запах ощущался возле главного входа в школу, был дан сигнал к эвакуации.

17:52 25.11.2019 По словам очевидцев, запах чувствовался только на первом этаже школы.

18:33 25.11.2019 Вадская центральная районная больница [vadcrb.ru]

18:38 25.11.2019 [[[quote-3]]] Скриншот с сайта общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Подробности в материале: Отравление детей: нижегородские газовики опровергают «утечку газа»

18:44 25.11.2019 «Правительство Нижегородской области обвинило сегодня региональную дочку «Газпрома» в отравлении детей. Представители газораспределительной станции, которая якобы допустила выбросы одоранта, вину отрицают. «Консенсус» Кириенко и Медведева вокруг «Единой России» не заставил себя долго ждать», — отреагировал на ЧП Telegram-канал «Образ будущего».

19:08 25.11.2019 Газ в селе Вад Нижегородской области мог распространиться из-за сильного ветра. Такое мнение высказал глава администрации Вадского района Иван Ураев, сообщает Russia Todaу. По его словам, которые приводятся в сюжете, «жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров». Подробности в материале: На запах жаловались жители района: детали ЧП в Нижегородской области

20:08 25.11.2019 Сообщение о ЧП в Вадской школе появилось и на сайте администрации Вадского муниципального района Нижегородской области. Отмечается, что признаки отравления у учащихся 6−7 классов школы появились сегодня, 25 ноября, в 10 часов 05 минут, в центральную больницу было направлено 45 человек: 44 ребёнка и учитель. «Сразу скажем, что все уже после оказания медицинской помощи с удовлетворительным самочувствием отправлены по домам. По информации, поступившей из центральной районной больницы, у всех пациентов были симптомы отравления газом», — отмечается на сайте районной администрации.

20:20 25.11.2019 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании поручил всем ответственным структурам оказать содействие в установлении виновных в массовом отравлении газом. В настоящее время специалисты областного управления Роспотребнадзора проводят анализ проб воздуха на месте происшествия. Читайте также: Массовое отравление газом: Роспотребнадзор проводит анализ проб воздуха

21:39 25.11.2019 Глеб Никитин [government-nnov.ru]

04:07 На сайте администрации Вадского района сообщается, что в течение дня 25 ноября жалобы о сильном «запахе газа» поступали также от жителей улиц Кирпичная, Колхозная, Полевая. По данным обращениям идёт проверка. «В настоящее время угрозы здоровью жителей района нет», — заявили в администрации.

04:39 Помимо СУ СК РФ по Нижегородской области, проверку по факту массового отравления организовала и областная прокуратура. Для её проведения также привлечена Вадская районная прокуратура. «По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении надзорного органа.

06:02 В Биробиджане группа подростков собралась в районе гаражей, несколько человек отравились, дыша газом, один из подростков, учащийся 8 класса, умер. Об этом: В Биробиджане подросток насмерть надышался газом

08:12 Школа в Вадском районе Нижегородской области, где 25 ноября произошло отравление газом 44 учеников и 1 учителя, сегодня, 26 ноября, возобновит свою работу. Об этом сообщили в районной администрации.

11:35 Губернатор Глеб Никитин поблагодарил педагогов школы, сотрудников служб экстренного реагирования и медиков районной больницы. По его мнению, благодаря совместным оперативным действиям все пострадавшие смогли вернуться домой в кратчайшие сроки. Читайте также: Воздух после отравления нижегородских детей газом соответствует нормативам

12:24 По предварительным данным СК РФ, нa газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Об этом сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

13:29 Школьники почувствовали запах газа на третьем уроке 25 ноября. Однако занятия отменили только после четвёртого урока, сообщает МК. Причем запах распространялся по зданию школы постепенно — сначала в нескольких кабинетах, а затем на всей территории школы.

13:43 По словам одной из пострадавших, через некоторое время дети начали чувствовать головокружение и тошноту. Тех, кому стремительно становилось хуже, на скорой повезли в больницу, где уже стали оказывать помощь. Читайте также: Отравление в нижегородской школе: дети вдыхали газ почти два часа

13:43 Школа в которой произошло отравление детей газом (сс) ecom

15:18 Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что занятия в школе, где ранее отравились 44 ученика и 1 учитель, возобновлены. В ведомстве также отметили, что специалисты уже провели заборы воздуха.

16:21 Между тем издание Daily Mail со ссылкой на исследования, опубликованные в научном журнале Investigative Ophtalmology & Visual Science, сообщает, что загрязнение воздуха является основной причиной развития глаукомы. Исследования проводились в течение четырёх лет, в них поучаствовали более 110 тысяч человек. Согласно результатам, у людей, живущих на территориях с загрязнением воздуха, глаукома развивается на 6% чаще по сравнению с людьми, живущими в экологически безопасных зонах.

17:16 Вадское озеро в селе Вад Нижегородской области (автор — Михаил Ведёхин)

18:11 Замглавы Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал об отсутствии опасности для здоровья пострадавших. «На сегодняшний момент угрозы жизни нет, с родителями каждого пациента периодически созваниваются специалисты центральной районной больницы для уточнения самочувствия. Опасности нет», — сказал Гнеушев.