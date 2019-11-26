Массовое отравление газом в школе в Нижегородской области: все новости
Сначала сообщалось, что отравились 29 детей и трое взрослых. Однако, по последним данным, число пострадавших уже составило 45 человек.
По предварительным данным, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести. У остальных диагностировано состояние лёгкой степени тяжести.
Всех детей, находившихся в школе, доставили в больницу, где их осматривают врачи.
На местном участке газопровода проводились плановые работы. Как обычно и бывает, часть ушла в атмосферу. Но в этот момент ветер изменился и подул прямо на учебное заведение. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
Увеличилось число пострадавших угарным газом в одной из школ под Нижним Новгородом. Об этом сообщают медики.
По имеющейся информации, всех 44 пострадавших госпитализировали.
Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести, сообщают медики.
По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах, пояснил собеседник ТАСС.
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Газораспределительная станция, на которой произошёл выброс вещества, находится в 1,5 км от школы в селе Вад.
Сообщается о том, что утечка вещества на газораспределительной станции ликвидирована.
В школе пояснили, что из-за чрезвычайной ситуации отпустили детей по домам. Это ученики старших классов, которые учатся в отдельном здании. Младшие классы учатся в другом здании, там отравлений не было.
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На место ЧП в школу Вадского района выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.
По уточнённым данным, 27 школьников из 43 госпитализированных после отравления, отпустили домой.
По данным минздрава Нижегородской области, в Вадскую центральную районную больницу из средней школы доставлены 44 человека: 43 ребенка и один взрослый.
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Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Харину и министру энергетики Андрею Черткову«разобраться в произошедшей ситуации».
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили «Коммерсанту», что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали нарушений.
В результате отравления в Вадской средней школе Нижегородской области никто тяжело не пострадал, сообщили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения.
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Сообщается, что медики отпустили домой всех, кто жаловался на отравление газом в школе в Нижегородской области.
По уточнённой информации, дети почувствовали запах газа прямо на уроках.
По факту отравления детей организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи СО по городу Арзамасу следственного управления СКР по Нижегородской области.
Следователи выясняют причину отравления школьников, и все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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По неофициальным данным, причиной отравления могла стать мусорная свалка.
На сайте Вадского муниципального района Нижегородской области — ни слова о происшествии в школе.
Сегодня, 25 ноября, на сайте опубликована информация о том, что поставщик газа АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород» с 18 ноября по 31 декабря проводит акцию «В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ». МЫ СПИШЕМ ВАМ ПЕНИ*! (* За исключением пеней, взысканных в судебном порядке)
Вадский район находится в центральной части Нижегородской области и граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским, Дальнеконстантиновским районами. Общая длина границ составляет 167 км. Самая большая протяженность с юга на север — 41 км, с запада на восток — 30 км. Расстояние от района до областного центра 110 км. Район разделен на 6 административных единиц, которые включают 46 населенных пунктов. Численность постоянно проживающего населения — 15 300 человек, избирателей — 11 087. Административным центром района является село Вад.
Одним из самых посещаемых мест Вадского района является местечко близ села Вад, где находятся 13 святых источников и купель.
На сайте минздрава Нижегородской области по факту происшествия до сих пор ничего нет.
Все пострадавшие от отравления газом в вадской средней школе Нижегородской области отпущены домой, заявили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения.
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По предварительной информации, причиной произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции, которое находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
По словам Черткова, версия поджога свалки также не подтвердилась. Глава Вадского района Иван Ураев подчеркнул, что информация о возгорании свалки рядом с «Газпром трансгаз» не соответствует действительности, так как свалки не существует. Свалка была ликвидирована месяц назад.
Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Роспотребнадзор проводит замеры воздуха как в самой школе, так и рядом с ней, а также «по ходу движения облака от ГРС к школе».
На месте ЧП в Вадском районе проводится оперативный штаб, в котором принимают участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. По словам Черткова, «предварительно причина произошедшего — нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции».
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По данным СМИ, врачи оказывали помощь пациентам в течение трёх часов.
Пострадавшим школьникам — от 11 до 15 лет.
Девятиклассник вадской школы рассказал «Известиям», что находился на первом этаже в момент происшествия, и сам он не почувствовал газа. По словам одноклассников, запах ощущался возле главного входа в школу, был дан сигнал к эвакуации.
По словам очевидцев, запах чувствовался только на первом этаже школы.
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«Правительство Нижегородской области обвинило сегодня региональную дочку «Газпрома» в отравлении детей. Представители газораспределительной станции, которая якобы допустила выбросы одоранта, вину отрицают. «Консенсус» Кириенко и Медведева вокруг «Единой России» не заставил себя долго ждать», — отреагировал на ЧП Telegram-канал «Образ будущего».
Газ в селе Вад Нижегородской области мог распространиться из-за сильного ветра. Такое мнение высказал глава администрации Вадского района Иван Ураев, сообщает Russia Todaу. По его словам, которые приводятся в сюжете, «жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров».
Подробности в материале: На запах жаловались жители района: детали ЧП в Нижегородской области
Сообщение о ЧП в Вадской школе появилось и на сайте администрации Вадского муниципального района Нижегородской области. Отмечается, что признаки отравления у учащихся 6−7 классов школы появились сегодня, 25 ноября, в 10 часов 05 минут, в центральную больницу было направлено 45 человек: 44 ребёнка и учитель.
«Сразу скажем, что все уже после оказания медицинской помощи с удовлетворительным самочувствием отправлены по домам. По информации, поступившей из центральной районной больницы, у всех пациентов были симптомы отравления газом», — отмечается на сайте районной администрации.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании поручил всем ответственным структурам оказать содействие в установлении виновных в массовом отравлении газом. В настоящее время специалисты областного управления Роспотребнадзора проводят анализ проб воздуха на месте происшествия.
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На сайте администрации Вадского района сообщается, что в течение дня 25 ноября жалобы о сильном «запахе газа» поступали также от жителей улиц Кирпичная, Колхозная, Полевая. По данным обращениям идёт проверка.
«В настоящее время угрозы здоровью жителей района нет», — заявили в администрации.
Помимо СУ СК РФ по Нижегородской области, проверку по факту массового отравления организовала и областная прокуратура. Для её проведения также привлечена Вадская районная прокуратура.
«По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении надзорного органа.
В Биробиджане группа подростков собралась в районе гаражей, несколько человек отравились, дыша газом, один из подростков, учащийся 8 класса, умер.
Школа в Вадском районе Нижегородской области, где 25 ноября произошло отравление газом 44 учеников и 1 учителя, сегодня, 26 ноября, возобновит свою работу. Об этом сообщили в районной администрации.
Губернатор Глеб Никитин поблагодарил педагогов школы, сотрудников служб экстренного реагирования и медиков районной больницы. По его мнению, благодаря совместным оперативным действиям все пострадавшие смогли вернуться домой в кратчайшие сроки.
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По предварительным данным СК РФ, нa газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Об этом сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).
Школьники почувствовали запах газа на третьем уроке 25 ноября. Однако занятия отменили только после четвёртого урока, сообщает МК. Причем запах распространялся по зданию школы постепенно — сначала в нескольких кабинетах, а затем на всей территории школы.
По словам одной из пострадавших, через некоторое время дети начали чувствовать головокружение и тошноту. Тех, кому стремительно становилось хуже, на скорой повезли в больницу, где уже стали оказывать помощь.
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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что занятия в школе, где ранее отравились 44 ученика и 1 учитель, возобновлены. В ведомстве также отметили, что специалисты уже провели заборы воздуха.
Между тем издание Daily Mail со ссылкой на исследования, опубликованные в научном журнале Investigative Ophtalmology & Visual Science, сообщает, что загрязнение воздуха является основной причиной развития глаукомы.
Исследования проводились в течение четырёх лет, в них поучаствовали более 110 тысяч человек.
Согласно результатам, у людей, живущих на территориях с загрязнением воздуха, глаукома развивается на 6% чаще по сравнению с людьми, живущими в экологически безопасных зонах.
Вадское озеро в селе Вад Нижегородской области (автор — Михаил Ведёхин)
Замглавы Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал об отсутствии опасности для здоровья пострадавших.
«На сегодняшний момент угрозы жизни нет, с родителями каждого пациента периодически созваниваются специалисты центральной районной больницы для уточнения самочувствия. Опасности нет», — сказал Гнеушев.
Результаты анализов проб воздуха в классах показали — воздух соответствует норме, сообщает ТК «Волга».