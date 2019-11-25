Нижний Новгород, , 14:26 — REGNUM В Вадском районе Нижегородской области по факту отравления детей организована доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

В село Вад выехали следователи отдела по городу Арзамасу и организовали проведение доследственной проверки. По предварительным данным ведомства, днём 25 ноября на занятиях в школе 29 школьников и трое взрослых почувствовали недомогание и были доставлены в районную больницу. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Предварительно врачи диагностировали отравление газом. Осмотренных школьников врачи отпускают домой», — говорят в следственном управлении.

Следователи выясняют причину отравления школьников и все обстоятельства происшествия.

«Предварительно, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа», — говорят в СУ СКР по Нижегородской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели Вадской средней школы. Первоначально сообщалось о 29 пострадавших, затем их число выросло до 44.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав сообщил о состоянии отравившихся газом в Нижегородской области