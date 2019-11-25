Санкт-Петербург, 25 ноября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Сухой и рекордно теплый ноябрь в Петербурге всё-таки завершится осадками в виде снега и дождя, которые начнутся в среду, 27 ноября. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Малоохтинская набережная в Петербурге

Он отметил, что в начале недели в Петербурге будет слабый мороз −1…−3 градуса, но постепенно усилится облачность.

«В среду пройдет снег, мокрый снег, днем 0…-2. В четверг осадки и 0…+2. В пятницу и субботу облачно, дожди, местами с мокрым снегом и +2…+4. В воскресенье кратковременный снег, гололедица и похолодает до 0…-2», — обрисовал синоптик перспективы наступившей недели для петербуржцев.

А пока Северная столица находится на северо-западной периферии обширного антициклона. Этим определяется температурный режим, который на 2−3° ниже положенных климатических значений.

В понедельник температура воздуха −1…−3 градуса, в Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер южный 2−7 м/с.