Москва, 25 ноября, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают одного из наиболее известных фотографов Алтайского края — 60-летнего Александра Волобуева. Он отправился в Москву, где 16 ноября проходил съезд Союза фотохудожников России, а на следующий день, 17 ноября, должен был лететь домой, в Барнаул, но на регистрации в аэропорту так и не появился.

Ориентировка отряда Лиза Алерт Пропал алтайский фотограф Александр Волобуев

Телефон Александра недоступен. Известно, что при фотографе была дорогостоящая техника. Из особых примет — витилиго.

Напомним Александр Волобуев — победитель многих конкурсов. С 1990 года является членом Союза фотохудожников России. Его фотоработами проиллюстрировано множество книг и альбомов. К примеру, недавно вышедшая книга рассказов Василия Шукшина, приуроченная к 90-летию со дня рождения писателя. А одна из его самых запомнившихся выставок — «Кислород Пикета. Сростки — навсегда», пишет ИД «Алтапресс».