Омск, 25 ноября, 2019, 07:17 — ИА Регнум. На площади у Музыкального театра в Омске 22 ноября начался монтаж главной городской новогодней ёлки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новогодняя ёлка у Омского музыкального театра

Рабочие соберут многометровый каркас, в который позже вставят сосны и сосновые лапы. В мэрии заверили, что ёлка получится пышной, густой и крепкой.

Для её создания используются специальные деревья, выращенные в питомниках.

Работы планируют завершить к 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в ноябре начала работать традиционная почта Деда Мороза.

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