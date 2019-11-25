Хабаровск, 25 ноября, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил о том, что на него оказывается колоссальное давление, методы при этом используются «грязные». Своё заявление он связал с прошедшими накануне обысками на предприятиях группы «Торэкс», совладелицей которых является супруга губернатора Лариса Стародубова и давний деловой партнёр Фургала Николай Мистрюков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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Сергей Фургал заявил о том, что он «надеется на то, что данным действиям будет дана правовая оценка, что позволит расставить все точки над i».

Кто конкретно на него давит, глава Хабаровского края не сказал.

Как сообщало ИА REGNUM, после прошедших обысков в офисах «Торэкс» был также арестован деловой партнёр семьи губернатора Николай Мистрюков. Его и троих его возможных соучастников следствие подозревает в двух убийствах и покушении на убийство.

Ранее, в апреле 2019 года, губернатор Фургал уже заявлял о том, что его «заказали». Правда, как и сегодня, никаких конкретных лиц не называл. Впрочем, это не помешало ЛДПР взять абсолютную власть в регионе на выборах в сентябре 2019 года в Хабаровском крае. ЛДПР имеет подавляющее большинство в законодательной думе края, городских думах, члены ЛДПР стали мэрами городов, главами поселений.