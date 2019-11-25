Владивосток, 25 ноября, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Сборная команда стрелков Тихоокеанского флота взяла «серебро» на Чемпионате Вооруженных сил России по армейской тактической стрельбе, который прошёл в подмосковном многофункциональном стрелковом центре «Патриот», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ВС РФ Победители Чемпионата ВС РФ по армейской тактической стрельбе

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Всего в Чемпионате приняли участие 24 команды от ВС РФ, а также команды от Росгвардии, ФСО и Федерации практической стрельбы России. Соревнования длились 5 дней.

Для стрелков были смоделированы различные ситуации боевого применения стрелкового оружия, в которых военные демонстрировали мастерство владения огнестрельным оружием выполняя упражнения на месте и в движении.

«Мы завершили Чемпионат по армейской тактической стрельбе, спасибо всем участникам, организаторам и судейскому составу соревнований, военнослужащие показали свои навыки, а судьи — принципиальность и грамотность. Мы с вами и дальше должны развивать потенциал, нарабатывать и плюсы, и минусы для подготовки и проведения будущих соревнований», — отметил замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В командных соревнованиях первое место досталось команде ССО, второе место завоевали морские пехотинцы Тихоокеанского флота, третье место взяли военнослужащие спецназа ГРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» прошли соревнования по практической стрельбе, из представителей ТОФ, показавших лучшие результаты, будет сформирована сборная команда для участия в соревнованиях более высокого уровня.