Благовещенск, 25 ноября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. С наступлением сезона снегопадов и гололёда разные территории Дальнего Востока предлагают свои уникальные способы борьбы со стихией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хендрик Аверкамп. Зимний пейзаж с конькобежцами. 1609

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В частности, администрация города Благовещенска предложила жителям города самостоятельно включаться в борьбу со стихией. В случае если дворники не успевают убрать во дворе снег, по мнению администрации Благовещенска, ничто не мешает жителям города самим посыпать дорожки солью, пишет Амурская правда.

В Магадане МЧС предлагает населению следовать правилам поведения на льду, которые включают в себя целый ряд рекомендаций: «Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара. Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу», — пишет пресс-служба Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке социальные сети с восторгом комментируют видео, на котором один из жителей города на коньках быстро едет по одной из центральных трасс города, намекая на то, что в данной ситуации коньки — самый лучший «общественный транспорт».