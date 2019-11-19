Владивосток, , 05:57 — REGNUM Социальные сети Владивостока активно обсуждают способ передвижения по ледяной дороге, показанный одним из жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина на кадрах передвигается по обледенелой трассе на коньках, при этом трасса совершенно пуста и на ней отсутствуют признаки отсыпки песко-соляной смесью. Действие происходит на участке дороги Садгород — Заря во Владивостоке.

«Видео о том, когда ты житель Владивостока и опаздываешь на работу», — говорится за кадром.

Как сообщало ИА REGNUM, пешеходы Владивостока встретились с настоящим кошмаром: если автомобильные дороги кое где и почищены, то снег от них весь лежит на пешеходных тротуарах, из-за чего там невозможно передвигаться.