Санкт-Петербург, 24 ноября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. С именем и деятельностью скончавшейся 24 ноября президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой связана эпоха в истории вуза. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ, выпускник СПбГУ Алексей Кудрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Ушла из жизни наша любимая Людмила Алексеевна Вербицкая. С ней как с ректором, а затем президентом СПбГУ связана целая эпоха в истории университета. Она сделала очень многое для создания первой программы либерального образования (Liberal arts) в России. Светлая ей память», — написал Кудрин в своем микроблоге.

Напомним, Людмила Вербицкая занимала должности ректора СПбГУ с 1994 по 2008 годы. По ее инициативе и при непосредственном участии в университете были открыты два новых факультета — международных отношений и медицинский. 18 февраля 2008 года по собственному желанию ушла с должности ректора, была избрана на должность президента СПбГУ.