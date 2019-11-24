Краснодар, 24 ноября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края Азовское море отошло от линии берега на 100 м. Об этом сообщает портал «Кубань 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

Мощный отлив произошел, по мнению метеорологов, в результате сильных порывов ветра, которые накануне достигали 38 м/с. Шквалистые ветер вызвал шторм с 3-х метровыми волнами.

Жители говорят, что подобного явления не наблюдалось уже десятки лет. Экологи предложили воспользоваться случаем и очистить дно моря от мусора.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Краснодарском водохранилище уровень воды снизился, на видео, опубликованном в социальных сетях, видна широкая полоса суши. В ФГБУ «Краснодарское водохранилище» сообщили, что уровень воды снизился, но находится в пределах допустимых значений.