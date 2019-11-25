Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 25 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 25 ноября: в 1941 году в Белоруссии организован партизанский штаб, объединивший отряды партизан Минской, Полесской и Пинской областей. В 1942 году СССР подписал соглашение с Францией.

В СССР направлена группа французских лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. Военному соединению было присвоено наименование «Нормандия». Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 году.