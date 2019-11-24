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Возле Оренбурга утром 24 ноября столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик. Изначально сообщалось о четверых погибших, но затем это количество выросло. Среди жертв ДТП — шестилетний мальчик.

На месте ДТП под Оренбургом

Авария произошла рано утром. Изначально соответствующие службы сообщали о четверых погибших, а затем о шести.

Ещё два человека получили тяжёлые травмы.

Об этом: В Оренбуржье в ДТП погибли четыре человека

Стало известно, кто ехал в разбившемся минивэне. Это граждане Таджикистана и Узбекистана.

Посёлок Чистый, возле которого произошла авария, находится в 17 километрах от Оренбурга на трассе Оренбург — Акбулак.

А МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила поведения на дороге и не оставаться безучастными к людям, попавшим в беду.

09:32

Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.

В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.

«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.

Об этом: В МЧС призвали водителей не оставаться равнодушными к чужой беде