Крупное ДТП под Оренбургом: все новости
Возле Оренбурга утром 24 ноября столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик. Изначально сообщалось о четверых погибших, но затем это количество выросло. Среди жертв ДТП — шестилетний мальчик.
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Авария произошла рано утром. Изначально соответствующие службы сообщали о четверых погибших, а затем о шести.
Ещё два человека получили тяжёлые травмы.
Стало известно, кто ехал в разбившемся минивэне. Это граждане Таджикистана и Узбекистана.
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Посёлок Чистый, возле которого произошла авария, находится в 17 километрах от Оренбурга на трассе Оренбург — Акбулак.
Микроавтобус превратился в груду железа.
Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
А МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила поведения на дороге и не оставаться безучастными к людям, попавшим в беду.
Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.
В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.
«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.
Об этом: В МЧС призвали водителей не оставаться равнодушными к чужой беде
Всего в микроавтобусе, по некоторым данным, находились восемь человек.
По данным полиции, водитель фуры не пострадал.
На месте ДТП.
Фото: пресс-служба оренбургского областного УМВД.
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Минивэн выехал на встречную полосу. Это и привело к трагедии.
Водитель фуры пытался уйти от столкновения с микроавтобусом.
«Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Оренбуржья.
В Оренбуржье микроавтобус и фура столкнулись из-за того, что первая выехала на встречную полосу.
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ДТП мог спровоцировать водитель микроавтобуса, считают в прокуратуре Оренбуржья.
Возбуждено уголовное дело.
В Оренбургской области возбудили дело после ДТП, в результате которого погибли шестилетний ребёнок и пятеро взрослых. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Об этом: В Оренбуржье после смертельного ДТП возбудили уголовное дело