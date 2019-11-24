Возле Оренбурга утром 24 ноября столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик. Изначально сообщалось о четверых погибших, но затем это количество выросло. Среди жертв ДТП — шестилетний мальчик.

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Пресс-служба УМВД по Оренбургской области
На месте ДТП под Оренбургом
09:09

Авария произошла рано утром. Изначально соответствующие службы сообщали о четверых погибших, а затем о шести.

09:09

Ещё два человека получили тяжёлые травмы.

09:10

Об этом: В Оренбуржье в ДТП погибли четыре человека

09:11

Стало известно, кто ехал в разбившемся минивэне. Это граждане Таджикистана и Узбекистана.

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09:13

Посёлок Чистый, возле которого произошла авария, находится в 17 километрах от Оренбурга на трассе Оренбург — Акбулак.

09:19

Микроавтобус превратился в груду железа.

09:19

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

09:23

А МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила поведения на дороге и не оставаться безучастными к людям, попавшим в беду.

09:31

Посёлок Чистый, Оренбургская область

09:32

Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.

В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.

«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.

Об этом: В МЧС призвали водителей не оставаться равнодушными к чужой беде

09:41

Всего в микроавтобусе, по некоторым данным, находились восемь человек.

09:42

По данным полиции, водитель фуры не пострадал.

09:45

На месте ДТП.

Фото: пресс-служба оренбургского областного УМВД.

09:46

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09:55

Минивэн выехал на встречную полосу. Это и привело к трагедии.

09:55

Водитель фуры пытался уйти от столкновения с микроавтобусом.

09:58

«Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Оренбуржья.

10:03

В Оренбуржье микроавтобус и фура столкнулись из-за того, что первая выехала на встречную полосу.

Читайте подробнее: Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом

11:25

ДТП мог спровоцировать водитель микроавтобуса, считают в прокуратуре Оренбуржья.

12:56

Возбуждено уголовное дело.

13:05

В Оренбургской области возбудили дело после ДТП, в результате которого погибли шестилетний ребёнок и пятеро взрослых. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Об этом: В Оренбуржье после смертельного ДТП возбудили уголовное дело