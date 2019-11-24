Оренбург, , 08:28 — REGNUM По предварительной информации, пять человек стали жертвами столкновения фуры и микроавтобуса в Оренбургской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06:10 (04:10 мск), на 15-м километре трассы Оренбург — Акбулак, возле поселка Чистый в 17 км от Оренбурга. Столкнулись грузовой автомобиль и минивэн Hyundai.

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, втом числе один ребёнок. Ещё три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В минивэне были граждане Узбекистана и Таджикистана.

На место ДТП привлекались от ГУ МЧС по региону 4 человека и 1 единица техники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Оренбургской области.

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