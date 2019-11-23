Мать убитой Анастасии Ещенко назвала собственную версию убийства дочери
Санкт-Петербург, 23 ноября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Мать убитой доцентом Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Галина Ещенко озвучила собственную версию причины, послужившей убийству её дочери. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
«Я думаю, ей просто всё это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит», — предположила мать убитой девушки.
Она также категорично опровергла версию об убийстве дочери из-за ревности.
«Зная своего ребёнка, точно говорю: Настя бы не стала ему изменять. Такое воспитание», — заявила Ещенко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, во время похорон в Краснодарском крае матери убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко стало плохо, и ее увезли на скорой помощи в реанимацию местной больницы.