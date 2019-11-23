Москва, 23 ноября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что план строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается, заявление было сделано 23 ноября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то, что там достаточно холодно», — подчеркнул Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что в настоящее время на космодроме наращиваются трудовые ресурсы, а строительный пик придется на середину 2020 года.

Напомним, строительство второй очереди космодрома Восточный предполагает сооружение стартового стола для ракет-носителей «Ангара — А5», а также необходимой для этого инфраструктуры.