Москва, 23 ноября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в рабочую группу генсовета «Единой России» по реализации национальных проектов в качестве сопредседателя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Также еще одним сопредседаталем рабочей группы стала Наталья Трунова — вице-президент Центра стратегических разработок. Соответствующие решения были приняты в ходе в XIХ съезда генсовета партии.

Также генсовет создает шесть рабочих групп по отраслевым направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородский губернатор возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Никитин сменил на этом посту депутата госдумы Дениса Москвина.