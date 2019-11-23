Москва, 23 ноября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. На базе «Единой России» будет создан Правозащитный центр для граждан. Об этом сообщил на XIX Съезде партии депутат Государственной Думы Михаил Старшинов. По его словам, о необходимости создания такого центра свидетельствует существующий запрос в обществе.

Er.ru XIX Съезд партии «Единая Россия»

«Тема правозащиты является крайне важной и востребованной в обществе. Каждый из депутатов с этим сталкивался не раз. Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для Партии, так и для граждан, для наших избирателей», — сказал Михаил Старшинов.

В структуре Генсовета партии будет создано отдельное направление, которое займется вопросами функционирования и развития Правозащитного центра, руководить которым будут два человека: Михаил Старшинов и Маргарита Симоньян.

«Вторым руководителем направления, которое будет заниматься Правозащитным центром станет главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. В редакции RT создан центр, который называется «Не один на один», у него есть хорошие наработки. На мой взгляд, в названии центра содержится квинтэссенция того, что было бы здорово предложить людям, чтобы они со своими проблемами не оставались один на один, а приходили к нам, в приемные, к депутатам, и получали всестороннюю помощь», — сказал Михаил Старшинов.

Ранее о том, что защита прав гражданина должна быть приоритетом для любого депутата, представляющего «Единую Россию», на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями заявил Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также анонсировал, что на XIX Съезде будет закреплен статус Правозащитного центра «Единой России». К работе Центра, по словам Председателя «Единой России», могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к партии.

В Москве проходит XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие высшее руководство партии, члены Правительства, делегаты из всех регионов страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты. Также на Съезде выступит Президент России Владимир Путин и Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Ожидается, что на Съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям, создан Правозащитный центр Партии. Помимо этого, на Съезде будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию.