Нагоя, Япония, 23 ноября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Власти Японии должны признать суверенитет Российской Федерации над южными Курилам, и только потом можно будет говорить о заключении мирного договора. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, находясь в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В рамках подготовки саммита «Большой двадцатки» в Японии собрались главы внешнеполитических ведомств стран G20.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой исходя из базовой позиции — решение территориального спора и последующее заключение мирного договора.

Лавров сразу же возразил Суге, и, «при всем уважении», напомнил представителю Японии об условиях проведения переговоров по вопросу заключения мирного договора.

Речь идет о договоренностях между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Глава МИД РФ подчеркнул, что лидеры двух стран согласились продвигаться в обсуждении проблем на основе Московской декларации 1956 года. А в этой декларации четко сказано, что сначала должно быть признание итогов Второй мировой войны и признание суверенитета России над всеми ее землями, включая и южные Курилы. И только потом речь пойдет о мирном договоре и каких-то территориальных обсуждениях.

Есть еще одна проблема, связанная с заключением мирного договора между Россией и Японией — это военный союз Токио с Вашингтоном. При подписании Московской декларации было установлено условие, что ее выполнение возможно только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии.