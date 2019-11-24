Война: закончилась Моонзундская наступательная операция. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 24 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 24 ноября: закончилась Моонзундская наступательная операция.
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24 ноября 1944 года закончилась Моонзундская наступательная операция Ленинградского фронта. Полностью освобождена территория Эстонской ССР.
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