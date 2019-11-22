Вашингтон, 23 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Миллиардер Джеффри Эпштейн, отбывавший заключение в тюрьме Нью-Йорка за педофилию, покончил с собой и это доказано расследованием ФБР, заявил 22 ноября генпрокурор США Уильям Барр в интервью The Associated Press.

Justice.gov Уильям Барр

По словам Уильяма Барра, в этом его убедило расследование ФБР и генерального инспектора Минюста США.

«Понимаю сторонников наихудшего варианта, но причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок», — заявил Барр в интервью Associated Press.

Главной ошибкой он считает размещение Эпштейна в одиночной камере.

«Мы изучим вопрос, почему это было сделано так, но я думаю, что всё указывает на то, что была допущена досадная ошибка», — добавил генпрокурор США.

Как сообщало ИА REGNUM, Джеффри Эпштейн был найден мёртвым в американской тюрьме 10 августа в период активного обсуждения в СМИ вопроса о том, когда он начнёт рассказывать об участии других представителей элиты США в его педофильских развлечениях.