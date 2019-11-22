Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Женщина и 11-летняя девочка пострадали в результате массового ДТП с участием семи автомобилей во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Массовая авария на КАД Петербурга

Авария произошла около 17:20 на 40-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги. По уточненным данным, столкнулись семь легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина-водитель легкового автомобиля Audi и ее пассажир, ребёнок, девочка 11 лет. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

«На месте находятся представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Покрытие на участке сухое, температура воздуха минус 4 градуса», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за КАД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде на автомобиль полиции в Санкт-Петербурге, который совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишённый водительских прав.