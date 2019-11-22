Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Сюжет со зверским убийством аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют историка Олега Соколова, петербургские экскурсоводы включили в пешеходный маршрут «Кровавый Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Дом на Мойке, 82, где находится квартира Соколова

Как сообщает ИА Диалог, кроме истории об убийстве и расчленении тела девушки гиды расскажут и о других преступлениях, которые произошли вблизи места этого преступления, потрясшего не только Петербург.

Экскурсантам расскажут об убийстве Григория Распутина, произошедшем в Юсуповском дворце на Мойке, практически рядом с домом Соколова, о смерти Сергея Есенина в гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади и других громких преступлениях, случившихся в центре Петербурга.

«Так получилось, что это наложилось на наш маршрут. Там же Распутин рядом, буквально соседний дом, ещё место смерти Есенина поблизости, кровавая история поэта Серебряного века Иванова, убившего богатого нэпмана, тоже недалеко произошла. И когда появились новости про Соколова, было решено включить громкое дело в программу», — объяснил историк Михаил Уваров.

Организаторы заверили, что не будут смаковать подробности преступлений, а хотят разобраться вместе со слушателями в предпосылках трагедий разных времён. Пока что назначена лишь однократная экскурсия «Кровавый Петербург».

«Эта экскурсия могла бы не выделяться, не включи мы в неё Соколова <…> Но нам кажется, что многое скрыто в этой истории. В любом случае, её можно сравнивать с нашумевшими делами других эпох», — считает Михаил Уваров.