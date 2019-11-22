Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, который может стать заместителем секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, нужен партии как антикризисный управляющий, который будет заниматься предвыборными кампаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог Дмитрий Солонников.

Lenobl.ru Сергей Перминов

Напомним, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 22 ноября заявил что кандидатура вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова предлагается на должность его заместителя. В обязанности Перминова в генсовете «ЕР» будет входить курирование региональной работы и проведение избирательных кампаний. «Надеюсь, делегаты Съезда («Единой России») поддержат это решение», — заявил Турчак.

По словам Дмитрия Солонникова, в Москве большое внимание уделяют планированию предстоящих предвыборных кампаний, поэтому партии нужен антикризисный управляющий, который возьмёт на себя ответственность за проведение кампаний в регионах, возьмёт на себя выстраивание взаимоотношений партии с субъектами Федерации.

«Единая Россия», как партия власти, возглавляемая премьер-министром, должна готовиться к выборам. Это — кризисная ситуация, и должен быть антикризисный управляющий», — сказал политолог.

По словам Солонникова, ситуация вокруг этого назначения сложна и неоднозначна, он также предположил, что перед приглашением Перминова на предлагаемую ему должность рассматривались кандидатуры ряда федеральных политтехнологов, которые могли отказаться от этой вакансии, поэтому пригласили человека из региона.

«Сергей Николаевич очень хорошо известен и в Ленинградской области, и в Петербурге, но его фамилия не звучала в федеральной прессе. Это может быть и хорошо, поскольку за ним нет никаких отрицательных информационных поводов, нет антирейтинга, а есть успешное руководство политическим блоком в одном из важнейших субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Дмитрий Солонников.

Также политолог отметил, что приглашение Перминова — очень серьёзный вызов: с одной стороны, на федеральном уровне отмечен его региональный опыт, с другой стороны, если москвичи отказались, то это тоже о многом говорит.

По мнению Солонникова, предстоящее назначение оставляет ряд вопросов. Непонятно, какой командой будет руководить Перминов в «Единой России», также неясно, кто придёт на его место в Ленинградскую область, где он был ближайшим соратником губернатора.

«Всё зависит от назначения, и как оно произойдёт: или Александр Дрозденко получит возможность поставить своего человека, и тогда мы понимаем, что у него всё спокойно и он дальше идёт на избирательную кампанию, или Москва ему рекомендует свою персоналию, и возникает вопрос: кто она и с кем связана в Москве, с каким она связана федеральным центром», — подытожил политолог.

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Сергей Перминов родился в 1968 году в Ленинграде. В 1995 году окончил исторический факультет Адыгейского университета, в 1999 г. — юридический факультет Северо-Кавказской академии госслужбы.

12 лет работал адвокатом в Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Занимался общественно-политической деятельностью — являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия», президентом фонда поддержки партии «Единая Россия», представителем Законодательного собрания Санкт-Петербурга в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (2008−2010 гг.).

С июня 2012 года по май 2013 года руководил комитетом правового обеспечения и контроля Ленинградской области. С июня 2013 года по ноябрь 2015 года — вице-губернатор Ленинградской области — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. С 9 ноября 2015 года — вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике.