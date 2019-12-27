Москва, 28 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

28 декабря

28 декабря 1941 года завершилось контрнаступление Красной Армии юго-восточнее Ленинграда под Тихвином. Разгромив волховско-войбокальскую группировку противника, советские войска вышли к железной дороге Мга-Кирши.

Силы Западного фронта завладели городом Козельск и станцией Балабаново в Калужской области.

28 декабря 1942 года войска Юго-Западного фронта в районе Среднего Дона заняли город и железнодорожную станцию Чертково, а также ряд других населенных пунктов.

28 декабря 1943 года Красная армия освободила города Казатин в Винницкой области и Коростышев в Житомирской области.

28 декабря 1944 года Временное правительство Венгрии объявило войну Германии.

Войска 2-го Украинского фронта освободили в Чехословакии 9 населенных пунктов.

Силы 3-го Украинского фронта в Венгрии освободили 5 населенных пунктов к северу и к югу от города Секешфехервар.