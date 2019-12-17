Москва, 18 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

18 декабря

18 декабря 1941 года образован Брянский фронт во главе с генерал-полковником Яковом Черевиченко.

Войска Западного фронта начали наступление на калужском и сухиничском направлениях.

18 декабря 1942 года СССР признало независимость Албании от итальянского владычества. При этом вопрос о государственном строе независимой страны объявлялся внутренним делом албанского народа.

Опубликована декларация СССР, США и ряда стран Европы, осуждающая геноцид еврейского населения, осуществляемый гитлеровскими властями.

После 3 дней боёв части Юго-Западного и Воронежского фронтов прорвали оборону врага на пяти направлениях, продвинулись на 40−60 км и вышли на южный берег реки Богучарка. Итальянские и немецкие войска в беспорядке начали отходить на юг и юго-запад.

18 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта охватили Кировоград с северо-востока и юго-востока, после чего временно перешли к обороне для подготовки к новому наступлению.

18 декабря 1944 года Красная армия в Венгрии освободила более 30 населённых пунктов и вышла на границу с Чехословакией на фронте протяженностью 110 км.