Москва, 14 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

14 декабря

14 декабря 1941 года левый фланг 49-й армии Западного фронта перешёл в наступление.

В Тульской области Красная армия освободила город Узловая.

14 декабря 1942 года началось наступление ударной армии Сталинградского фронта, оборонявшейся на внешнем фронте окружения с целью отвлечь на себя часть сил немецкой армейской группы «Гот».

14 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта освободили город Черкассы — важный пункт немецкой обороны на правом берегу Днепра.

В Житомирской области Красная армия под натиском немецких войск оставила Радомышль.

14 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта в Венгрии освободили Серенч.