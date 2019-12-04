Москва, 5 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

5 декабря

5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой. Оно включало в себя 5 наступательных операций, проводимых войсками Калининского, Западного и правового крыла Юго-Западного фронта: Клинско-Солнечногорскую, Калининскую, Тульскую, Елецкую и Калужскую. Наступление противника на Москву к этому моменту было остановлено на всех направлениях.

Немцы взяли город Елец в Липецкой области.

5 декабря 1943 года ряд партизанских отрядов Белоруссии начал переходить из восточных и центральных районов в западные.

5 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта в Венгрии освободили Сигетвар.

Красная армия совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии освободила 7 югославских населенных пунктов.