Зеленогорск, Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной дежурную по железнодорожному переезду, по вине которой весной 2018 года едва не погибли пассажиры автобуса. Женщину признали виновной в нарушении правил безопасности движения и ограничили ей свободу, сообщает 22 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Szsut.sledcom.ru Последствия ДТП на переезде под Петербургом

Напомним, 17 февраля 2018 года на 56 км перегона «Зеленогорск — Рощино» на пересечении железнодорожных путей и дороги противотаранными устройствами и шлагбаумами был заблокирован автобус с пассажирами, в который через короткое время врезался скоростной поезд «Ласточка».

По версии следствия, дежурная несвоевременно закрыла железнодорожный переезд, из-за чего водитель автобуса вместе с 15 пассажирами были блокированы с обеих сторон. Водитель автобуса успел организовать эвакуацию людей из салона, чем спас их жизни.

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Сам же водитель был сбит автобусом, который отбросило после того, как в него врезался поезд. Мужчина оказался в больнице с травмами.

Как постановил суд, дежурная по переезду Ольга Ли признана виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Как отмечает судебная пресс-служба, с вменяемым ей деянием подсудимая не согласилась.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Иски потерпевших на 9 334 140 рублей 43 копейки признаны судом по праву», — отметили в пресс-службе суда.