Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло в ночь на 22 ноября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Его невольным участником стала машина полиции, а виновником дорожной аварии оказался пьяный водитель, ранее лишенный права управления транспортным средством.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП на проспекте Науки в Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 01:40 на пересечении проспекта Науки и улицы Карпинского автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 44-летний житель города Ломоносова, совершил наезд на стоявшие в ожидании разрешающего сигнала светофора Kia Rio и автомобиль Ford Focus, принадлежащий полиции.

В результате ДТП никто не пострадал, но служебный автомобиль получил значительные повреждения.

«У предполагаемого виновника аварии, водителя Volkswagen, имелись явные признаки опьянения. К тому же оказалось, что он был лишен права управления транспортным средством на полтора года в феврале 2018 года, а водительское удостоверение так и не сдал», — отметили в Главке МВД России.

Водитель «Фольксвагена» привлечен к административной ответственности. Но на этом вопрос не закрыт. Ведется дальнейшее разбирательство по факту ДТП.