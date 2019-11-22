Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик» предрёк возможное назначение бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность первого вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

По словам политолога, назначение Соколова на должность может произойти в ближайшее время.

«Решение поддержано в Кремле и в правительстве. Соколов серьезно укрепит команду губернатора Беглова и поможет в реализации гигантских планов перемен в Северной столице, которые ранее анонсировал Беглов», — написал эксперт.

Максим Соколов занимал пост федерального министра с 2012 по 2018 годы. После ухода из правительства стал генеральным директором ПАО «Группа ЛСР», с 2019 года — член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР». Кроме того, Соколов является независимым членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге 14 вице-губернаторов, при этом ни один из них не имеет приставку «первый».

Соколов имеет опыт работы в Смольном во времена губернаторства Валентины Матвиенко, когда он отвечал за привлечение инвестиций и стратегические для города проекты.