Москва, 22 ноября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, инвестиционный директор Управляющей компании «Роснано» и член клуба «Эльбрус» Антон Урусов рассказал ИА REGNUM о причинах, побудивших его к участию в конкурсе, о работе клуба и своем социальном проекте.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Антон Урусов

Еще со школьных лет Антон интересовался технологиями, затем поступил в легендарный Московский физико-технический институт и уже более десяти лет занимается инвестициями в технологические компании в областях медицины и фармацевтики. Фармацевтика — область, которая обладает очень значимой социальной составляющей, и за эти годы Антон реализовал несколько социально-важных проектов.

Что послужило для Вас мотивацией участия в конкурсе «Лидеры России»?

О первом сезоне конкурса «Лидеры России» я узнал, когда он уже стартовал. Сразу понял, что — это моё.

По итогам первого потока стало очевидно: система прозрачная, используются методики оценок и отбора, которые успешно применяются крупнейшими компаниями по всему миру, привлечены партнеры, дорожащие репутацией — все это показывает надежность конкурса. Другой знак качества — в финалистах и победителях заинтересованы многие частные компании. Им нельзя «указать сверху». Но им известны методики оценки, они доверяют результатам и голосуют за него рублём — значит, методика действительно работает.

О моей мотивации. К участию меня побудило несколько драйверов.

Во-первых, амбиции — желание соревноваться и достичь поставленной цели. Я люблю конкурировать в бизнесе и в спорте, мне нравится участвовать в инициативах, которые позволяют проявить себя и раскрыть свой лучший потенциал.

Во-вторых, запрос на изменения ‑ и в своей жизни, и в том, что происходит вокруг. За 11,5 лет в «Роснано» я построил хорошую карьеру, и горжусь проектами, в которых смог принять участие. В какой-то момент я задался вопросом: «Что я еще могу сделать, на что, происходящее в стране и мире, могу повлиять, могу ли быть полезным для общества?». Конкурс — инструмент, который позволяет помочь найти ответ. Он оказался очень значимым для меня в тот момент.

В-третьих, «Лидеры России» — великолепно организованная и безумно интересная история, оставляющая невероятно яркий след в жизни. Новый опыт и эмоции мотивировали и заряжали меня.

И, наконец, четвертая причина — банальное любопытство. По натуре я инноватор, и когда происходит что-то новое, у меня сразу возникает сильнейший интерес. Поэтому я и работаю в инновационной сфере.

По итогам, у меня выстрелили эти четыре компонента, и я оказался внутри конкурса.

Когда у Вас появилось желание смотреть на мир шире, в том числе помогать другим, улучшать мир вокруг себя?

Во-первых, решение больших сложных задач, то что меня мотивирует и даёт чувство реализованности с ранних лет. Я в школе выигрывал олимпиады, поступил на Физтех — вуз с самым высоким вступительным баллом в области технических наук — закончил его с красным дипломом.

Я убеждён, что каждый должен реализовывать данные ему способности. В одной из религий есть концепция, что, если наделён талантом и его не реализуешь, это грех.

Я понимаю, что эффективен в решении сложных задач, проблем, которые требуют системного подхода, работы с большим объемом информации, мне хорошо удается убеждать людей. Я хочу реализовывать те задачи и проекты, которые требуют применения этих навыков. Эта потребность сама по себе заставляет смотреть шире, выводит за масштаб собственного дома.

И, во-вторых, я очень неравнодушный человек. Когда что-то происходит «за окном», у меня возникает очень глубинный отклик внутри: что-то сделать, принять участие. Это неравнодушие побуждает действовать, применять свои таланты и навыки, чтобы изменять, улучшать ситуацию вокруг. При этом, я сторонник системных решений, тех, когда действия меняют результат не только здесь и сейчас, но и в будущем и перспективе.

Прикладной реализацией желания «улучшить мир вокруг» для Вас стал социальный проект в рамках конкурса «Сердце Лидера».Расскажете о нем, пожалуйста.

Наша команда реализовала социальный проект «Судьба под микросопом» — второе мнение в онкологии. Идею предложила полуфиналист конкурса «Лидеры России», врач-патоморфолог, Лилия Селиванова.

Мне очень хорошо знакома проблема с диагностикой онкозаболеваний в России, некоторое время назад «Роснано» реализовало важнейший проект по ранней онкодиагностике. Сразу стало понятно, что эта история значимая, может очень серьезно повлиять на жизнь пациентов, на которых нацелен проект.

Наш проект мы запустили во всемирный день онкологии, 4 февраля. Перед этим провели большую подготовительные работу: отработали технологию, нашли врачей, сделали сайт, разместили информацию на профильных «пабликах» онкопациентов.

На пути не обошлось и без трудностей. Сразу после запуска мы ожидали поток заявок от пациентов. Но ничего не было. Сайт посещали, но без результата. Мы нацеливались на редкие формы рака, в них чаще всего возникают ошибки в диагнозах и, как следствие, неправильное лечение. Таких пациентов (к счастью) не очень много. Поэтому и наших пациентов пришлось поискать. Когда к нам пришла первая заявка, возникло ощущение эйфории! Предприниматели его хорошо знают: когда приходит первый заказ, вместе с ним приходит осознание, что все делаешь правильно, огромное удовлетворение. И так несколько дней! Вся наша команда наполнилась чувством, что мы делаем что-то ценное и созидательное.

Когда проект заработал, гипотеза о том, что второе мнение необходимо при постановке диагноза подтвердилась на 100%. В ряде наших случаев требовался серьезнейший его пересмотр.

По итогу этот социальный проект меня невероятно воодушевил. Я для себя понял — могу реализовывать инициативы не только в области профессиональной компетенции: в бизнесе, в инвестициях в медицине, но и в социальной сфере. Очень ценный опыт!

Что Вас подвигло к участию в проекте «Восхождение на Эльбрус»? Знакомы ли Вы с горными треками?

Мне посчастливилось взойти на вершину Килиманджаро. И я уже был на вершине Эльбруса прежде. Этот опыт, он научил меня одной важной вещи. Когда мы восходили на Килиманджаро, наш гид, танзаниец, постоянно говорил «pole-pole» — на Cуахили «медленно-медленно». Поднимаясь на большую высоту, очень важно не загнать себя. Часто бывает, что спортсмены не доходят до вершины, в то время как, люди достаточно преклонного возраста, успешно ее покоряют. Там важно двигаться медленно. В маршруте мы каждый раз приходили в новый лагерь. И под конец дня, оглядываясь, я не верил своим глазам. Я видел точку, уходящую далеко в горизонт и было невозможно поверить, что мы были там утром и прошли весь путь. Это было невероятно!

Секрет в том, что ты шаг за шагом, не спеша, не сворачивая, идешь к своей цели. Тоже самое работает и в жизни на длинной дистанции. Люди часто «спринтуют» к одной цели, не достигают и бросают ее. Потом так ко второй, третьей и много раз подряд. Если эту картину визуализировать, получается такое «броуновское движение», ты не далеко уходишь от первоначальной точки. Поэтому идти упорно и постепенно к одной цели — очень важно.

Но самое важное в восхождении — люди, которые тебя окружают. В горах мы раскрываемся. Уходишь от рутины, связь не работает, и получается очень качественное человеческое общение. Сейчас это большая ценность: в современном мире мы всегда заняты, и полностью уделить друг другу несколько дней подряд удается не всегда.

Для меня основной ценностью проекта «Восхождение на Эльбрус», который делает команда клуба «Эльбрус» с победителями этого года, стала возможность оказаться с участниками конкурса «Лидеры России», со многими из которых мы подружились. Восхождение на гору — это возможность узнать друг друга лучше, обогатиться совместным опытом и укрепить нашу дружбу. Также горы — это, однозначно, символизм. У нас получилось взойти на две вершины Эльбруса, Западную и Восточную, высочайшие точки Европы — это небольшое, но яркое достижение. Конечно, главной ценностью нашего восхождения стал спасённый нашей командой мальчик. В этот момент все забыли о своих проблемах, сложностях и страданиях. Все начали работать как один организм, мы стали настоящей командой.

Название клуба «Эльбрус» несет в себе определенный символизм. Какую роль для Вас играет клуб и в каких проектах Вы принимаете участие?

С возрастом нам все тяжелее находить друзей. Конкурс погружает людей в мощные эмоциональные переживания. Появляется яркий совместно прожитый, объединяющий опыт и появляются друзья.

При этом, конкурс отбирает людей, которые обладают большим потенциалом, способностями, хотят их реализовывать и готовы делать это вместе. Мы разных возрастов, сфер, регионов, но объединены общей целью и совместным опытом. И здесь как раз срабатывает тот самый эффект синергии, когда два плюс два это не 4, а 5. Это фундамент, на котором можно реализовать важные инициативы, и они сейчас уже реализуются.

Из проектов клуба «Эльбрус», хочу отметить проект «Наставничество». Я стал наставником для очень талантливого студента из Владивостока. Эта история мне очень близка. Я знаю одаренных ребят, которые, не знали «как» и «где» реализовать свои способности. Наставник, взобравшись на вершину своего опыта и возраста, как правило, видит гораздо больше и дальше. И помощь с выбором направления, открытием новых дорог обладает колоссальным мультипликативным эффектом, особенно в начале пути.

О медицине будущего

Благодаря своей работе, я погружен в медицину и фармацевтику. Я с увлечением слежу за взглядом современной науки на процесс старения и долголетие. И мне интересен набирающий популярность «биохакинг» — использование современных достижений науки в области живых систем для осознанного и персонализированного управления здоровьем и производительностью. При этом, я придерживаюсь методов доказательной медицины.

Важно смотреть на то, куда движется медицина. Существует концепция 4П медицины будущего — она: Персонализированная, Партисипативная, то есть проходит с участием пациента, Превентивная, в идеале предотвращает, а не пытается лечить уже возникшие состояние, и Прогностическая, пытается прогнозировать будущие заболевания и каким-то образом влиять на них. Можно применить это на практике уже сейчас — сделать check-up, можно сказать, провести «тех обслуживание» своего организма. Для этого сдать научно обоснованную панель биомаркеров. При этом, я с подозрением отношусь к «эксклюзивным технологиям» и «ноу-хау». Поясню: важно, чтобы панель анализов можно было сдать в практически любой продвинутой клинико-диагностической лаборатории, а интерпретация опиралась на огромную базу открытой аналитики из области доказательной медицины. В итоге возможность узнать, требуется ли какое-либо вмешательство и помощь. Эта область безумно интересна, уверен, что за ней будущее!

История из жизни. Переломный момент

Люди с определенного возраста практически не меняются при обычных условиях. Мне очень нравится аналогия со стеклом. Удивительно, при комнатной температуре стекло — жидкость, но с очень высокой вязкостью. Оно течет настолько медленно, что мы этого не замечаем. И для нас оно твёрдое. Но стоит его нагреть, и форму легко изменить. Также и человек: в комфортной обстановке он не меняется, а «при нагревании» — пластичность очень возрастает.

На меня очень сильно повлиял и изменил момент, когда я в 16 лет поступил на Физтех и уехал из родного города Ульяновска. Это был 2003 год. В общежитии в Долгопрудном время было не самое простое. Но среда умных, талантливых людей, где необходимо принимать самостоятельные и взрослые решения, очень сильно повлияла на мои взгляды и меня в целом. Наверное, это был переломный момент.

Конкурс «Лидеры России» в моей жизни также стал переломным моментом, результат существенно превзошел ожидания. Конкурс полностью перезагружает мышление. Боксеры часто говорят, что один спарринг равен полугоду тренировок. И конкурс — серьезный спарринг, где большое число высокозамотивированных компетентных людей конкурируют с тобой. Особенно эта история про полуфинал, где воронка отбора была 1 к 13. Такое соревнование очень сильно обучает, дает возможность посмотреть на себя с новой стороны. Каждый вечер после дня кейсов, я погружался в размышления: «что можно было бы сделать по-другому, какой вариант действий был бы лучший».

Финал, в этом отношении, был гораздо комфортнее, «воронка» уже 1 к 3, участники замотивированы на то, чтобы установить отношения и дальше работать вместе.

Финал конкурса дал возможность сделать многое впервые — это и открытый урок, и посадка деревьев. Особенно мне запомнился момент, когда у нас был первый кейс: открылись двери и зашли наставники — те люди, о которых ты раньше читал только в сводках деловых изданий или заголовках новостей. Здесь же они оказываются рядом с тобой за одним столом. Ощущение, что путь, который прошли наставники, также можно пройти. Понимание своих возможностей, масштаба и горизонта значительно увеличивается: из области неосознанного оно переходит в область осознания новых шансов для развития и отдавания. Возможно, какие-то дороги еще непонятны, но, уже ясно «куда идти» и «что делать», это очень ценно.

Наставники и участники конкурса поразили своим видением мира, идеями и желанием действовать вместе. Бернард Шоу сказал: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обмениваемся этими идеями, то у каждого будет по две идеи». Наши идеи выросли на несколько порядков. Это здорово!

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