За последние годы вооружённые силы России значительно окрепли. Перспективы их развития на период до 2030 года, а также других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, рассмотрят сегодня, 22 ноября на заседании Совета Безопасности, которое проведёт президент Владимир Путин. Редакция ИА REGNUM будет вести трансляцию обо всём, что связано с этим событием. Читайте также: Названа тема заседания Совбеза РФ 22 ноября

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

08:06 22.11.2019 Напомним, предыдущее совещание по вопросам развития вооружённых сил России Владимир Путин проводил в марте 2018 года. Обсуждались вопросы, связанные с разработкой и производством перспективных образцов вооружения и техники на основе прорывных технологий. В частности, речь шла о разработках, которые были озвучены в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

08:08 22.11.2019 18 мая 2018 года. Перед началом совещания по вопросам развития вооружённых сил. Фото с сайта Кремля

08:11 22.11.2019 Московский арбитраж 10 января 2020 года начнёт рассмотрение иска Министерства обороны России к АО научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» из Казани. Истец требует с лидера в сфере разработки беспилотников более 0,6 млрд рублей. Минобороны РФ требует свыше 0,6 млрд рублей от разработчика беспилотников

08:12 22.11.2019 Также Минобороны РФ обратилось с иском к крупному поставщику оружия — АО «Концерн «Калашников». Московский арбитраж 9 декабря 2019 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны России к АО «Концерн «Калашников» (Удмуртия). Истец требует выплаты ему свыше 168 млн рублей. Минобороны РФ требует крупную сумму с концерна «Калашников»

08:12 22.11.2019 Сухопутные войска Вооружённых сил России завершают перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». Читайте также: На «Искандеры» перевооружились все ракетные соединения армии России

08:20 22.11.2019 Владимир Путин считает, что многие российские образцы оружия и техники настолько уникальны, что, может быть, на десятилетия опередили зарубежные аналоги.

08:34 22.11.2019 ОТРК «Искандер». mil.ru

08:54 22.11.2019 В стране до сих пор почти 15 тысяч ветеранов боевых действий стоит в очереди на жилье. В очередь они встали еще до 2005 года и до сих пор ждут свои 18 квадратных метров. В бюджете на 2020 год заложено два млрд рублей. При таком уровне финансирования понадобится еще шесть лет, чтобы закрыть очередь. С таким подходом не согласен депутат Госдумы РФ Михаил Щапов (КПРФ). Он известил общественность о внесении поправки, чтобы удвоить финансирование и закрыть очередь за три года.

09:01 22.11.2019 Глава государства считает важным обеспечить встречные «перетоки» инноваций между гражданскими и оборонными секторами экономики, тем более что тенденции в развитии технологий во многом совпадают, являются во многом общими.

09:07 22.11.2019 Совещание по вопросам развития Вооружённых Сил 18 мая 2018 года. kremlin.ru

09:10 22.11.2019 В боевую подготовку подразделений, дислоцированных в Бурятии, внедряется опыт сирийской операции. В частности, особое внимание военные уделили строительству новой инфраструктуры — «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий. Были также отработаны способы ведения боевых действий с применением беспилотников, а также борьбы с ним. Читайте далее: Опыт сирийской войны применяют при подготовке военных в Бурятии

09:19 22.11.2019 Российские бронемашины и танки в 2020 году будут оснащены специальными комплектами для боя в городских условиях. Читайте также: Российские танки дополнительно защитят для боя в городе

09:29 22.11.2019 Военная полиция РФ в Сирии. mil.ru

09:38 22.11.2019 Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» будут проводиться на морском полигоне Северного флота до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

09:48 22.11.2019 Скорее всего, на Совете Безопасности будут говорить о комплексе «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году и комплексе «Авангард».

10:03 22.11.2019 На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Цитата с сайта Минобороны РФ

10:06 22.11.2019 В России ведутся работы по созданию тяжелого транспортного самолета «Слон». Дальность полёта у нового самолета определена в семь тысяч километров, а крейсерская скорость — 850 км/ч при грузоподъёмности до 180 тонн, — bbbreaking.

10:06 22.11.2019 Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский. 26 декабря 2018 года. © Министерство обороны РФ

10:11 22.11.2019 Комплексы беспилотных летательных аппаратов, стоящих на вооружении в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, прошли сервисное и сезонное обслуживание. Все летательные аппараты готовы к работе в зимних условиях Дальнего Востока в рамках своих технических характеристик, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

10:13 22.11.2019 Пуск ракетного комплекса «Сармат». © Министерство обороны РФ

10:18 22.11.2019 БПЛА. © twitter: Минобороны России

10:22 22.11.2019 Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском. Читайте также: Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском

10:34 22.11.2019 Президент вручил вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно. kremlin.ru

10:35 22.11.2019 Погибшие при взрыве на полигоне под Северодвинском. adm-sarov.ru

10:38 22.11.2019 Ранее Владимир Путин отмечал, что некоторые из новейших разработок уже производятся и поступают в войска. К примеру, высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», который был представлен на параде 9 мая, и новейшие лазерные комплексы. Они уже несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, интенсивно отрабатываются способы их боевого применения.

10:43 22.11.2019 Взлёт МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», закреплённой в нижней точке подвески на корпусе истребителя-перехватчика. kremlin.ru

10:56 22.11.2019 Сегодня, 22 ноября, спасательное судно Тихоокеанского флота «ИгорьБелоусов» вышло из Владивостока и приступило к выполнению задач дальнего плавания, — сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона. На борту современного спасательного судна находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18 271 («Бестер-1»), который будет задействован в учении. Также к участию в совместном учении привлекается группа специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота. Цитата с сайта Минобороны

11:19 22.11.2019 Штурмовой автоматический комплекс (ШАК-12) потому и представляет собой, как написал американский журнал National Interest, для солдат блока НАТО «ужас на поле боя», что является штурмовым. Так прокомментировал публикацию американского журнала военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев. Читайте также: Автомат ШАК-12 — это шок для солдат НАТО

11:40 22.11.2019 Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись испытаний самоходной артиллерийской установки большой мощности 2С7М «Малка», которые были разработаны ещё в Советском Союзе.

12:06 22.11.2019 Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий: — Главная обязанность людей в погонах — гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу.

12:09 22.11.2019 Владимир Путин осматривает корвет «Гремящий». Цитата с сайта Кремля

12:17 22.11.2019 Корвет «Гремящий». ПАО «Северная верфь»

12:23 22.11.2019 Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий: «Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран».

12:32 22.11.2019 Анкара не рассматривает возможность заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Читайте также: Турция не планирует заключать новое соглашение на поставки российских С-400

12:39 22.11.2019 ЗРС С-400 «Триумф» [(cc) Goodvint]

13:06 22.11.2019 Вспомним советское и российское оружие, обладающее, на наш взгляд, самым оригинальным названием: — тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино»; — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) первого поколения 9К11 «Малютка»; — 40-мм подствольный гранатомёт ГП-30 «Обувка»; — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219М «Зоопарк-1»; — 220-мм реактивный снаряд 9М27С «Абрикос»; — советская ядерная бомба РДС-7 «Дурак»; — торпеда СЭТ-65 «Енот». Читайте также: Бомба «Дурак», наручники «Нежность» и граната «Подкидыш»: имена войны

13:29 22.11.2019 Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино» [(сс)Vitaly V. Kuzmin]