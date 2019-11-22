«Русская армия всех сильней!»: заседание Совета Безопасности — трансляция
За последние годы вооружённые силы России значительно окрепли. Перспективы их развития на период до 2030 года, а также других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, рассмотрят сегодня, 22 ноября на заседании Совета Безопасности, которое проведёт президент Владимир Путин.
Редакция ИА REGNUM будет вести трансляцию обо всём, что связано с этим событием.
Читайте также: Названа тема заседания Совбеза РФ 22 ноября
Напомним, предыдущее совещание по вопросам развития вооружённых сил России Владимир Путин проводил в марте 2018 года. Обсуждались вопросы, связанные с разработкой и производством перспективных образцов вооружения и техники на основе прорывных технологий. В частности, речь шла о разработках, которые были озвучены в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
18 мая 2018 года. Перед началом совещания по вопросам развития вооружённых сил.
Фото с сайта Кремля
Московский арбитраж 10 января 2020 года начнёт рассмотрение иска Министерства обороны России к АО научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» из Казани. Истец требует с лидера в сфере разработки беспилотников более 0,6 млрд рублей.
Минобороны РФ требует свыше 0,6 млрд рублей от разработчика беспилотников
Также Минобороны РФ обратилось с иском к крупному поставщику оружия — АО «Концерн «Калашников».
Московский арбитраж 9 декабря 2019 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны России к АО «Концерн «Калашников» (Удмуртия). Истец требует выплаты ему свыше 168 млн рублей.
Сухопутные войска Вооружённых сил России завершают перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».
Читайте также: На «Искандеры» перевооружились все ракетные соединения армии России
Владимир Путин считает, что многие российские образцы оружия и техники настолько уникальны, что, может быть, на десятилетия опередили зарубежные аналоги.
В стране до сих пор почти 15 тысяч ветеранов боевых действий стоит в очереди на жилье. В очередь они встали еще до 2005 года и до сих пор ждут свои 18 квадратных метров. В бюджете на 2020 год заложено два млрд рублей. При таком уровне финансирования понадобится еще шесть лет, чтобы закрыть очередь.
С таким подходом не согласен депутат Госдумы РФ Михаил Щапов (КПРФ). Он известил общественность о внесении поправки, чтобы удвоить финансирование и закрыть очередь за три года.
Глава государства считает важным обеспечить встречные «перетоки» инноваций между гражданскими и оборонными секторами экономики, тем более что тенденции в развитии технологий во многом совпадают, являются во многом общими.
В боевую подготовку подразделений, дислоцированных в Бурятии, внедряется опыт сирийской операции. В частности, особое внимание военные уделили строительству новой инфраструктуры — «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий. Были также отработаны способы ведения боевых действий с применением беспилотников, а также борьбы с ним.
Читайте далее: Опыт сирийской войны применяют при подготовке военных в Бурятии
Российские бронемашины и танки в 2020 году будут оснащены специальными комплектами для боя в городских условиях.
Читайте также: Российские танки дополнительно защитят для боя в городе
Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» будут проводиться на морском полигоне Северного флота до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Скорее всего, на Совете Безопасности будут говорить о комплексе «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году и комплексе «Авангард».
На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Цитата с сайта Минобороны РФ
В России ведутся работы по созданию тяжелого транспортного самолета «Слон». Дальность полёта у нового самолета определена в семь тысяч километров, а крейсерская скорость — 850 км/ч при грузоподъёмности до 180 тонн, — bbbreaking.
Комплексы беспилотных летательных аппаратов, стоящих на вооружении в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, прошли сервисное и сезонное обслуживание. Все летательные аппараты готовы к работе в зимних условиях Дальнего Востока в рамках своих технических характеристик, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
Читайте также: Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Ранее Владимир Путин отмечал, что некоторые из новейших разработок уже производятся и поступают в войска. К примеру, высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», который был представлен на параде 9 мая, и новейшие лазерные комплексы. Они уже несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, интенсивно отрабатываются способы их боевого применения.
Сегодня, 22 ноября, спасательное судно Тихоокеанского флота «ИгорьБелоусов» вышло из Владивостока и приступило к выполнению задач дальнего плавания, — сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.
На борту современного спасательного судна находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18 271 («Бестер-1»), который будет задействован в учении. Также к участию в совместном учении привлекается группа специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.
Цитата с сайта Минобороны
Штурмовой автоматический комплекс (ШАК-12) потому и представляет собой, как написал американский журнал National Interest, для солдат блока НАТО «ужас на поле боя», что является штурмовым. Так прокомментировал публикацию американского журнала военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев.
Читайте также: Автомат ШАК-12 — это шок для солдат НАТО
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись испытаний самоходной артиллерийской установки большой мощности 2С7М «Малка», которые были разработаны ещё в Советском Союзе.
Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий:
— Главная обязанность людей в погонах — гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу.
Владимир Путин осматривает корвет «Гремящий».
Цитата с сайта Кремля
Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий:
«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран».
Анкара не рассматривает возможность заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».
Читайте также: Турция не планирует заключать новое соглашение на поставки российских С-400
Вспомним советское и российское оружие, обладающее, на наш взгляд, самым оригинальным названием:
— тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино»;
— противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) первого поколения 9К11 «Малютка»;
— 40-мм подствольный гранатомёт ГП-30 «Обувка»;
— радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219М «Зоопарк-1»;
— 220-мм реактивный снаряд 9М27С «Абрикос»;
— советская ядерная бомба РДС-7 «Дурак»;
— торпеда СЭТ-65 «Енот».
Читайте также: Бомба «Дурак», наручники «Нежность» и граната «Подкидыш»: имена войны
» [(сс) Pibwl]">
Сергей Шойгу:
«Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны».
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) впервые в практике подготовки общевойсковых командиров включена стрельба из 120-мм миномёта. Нововведение обусловлено анализом опыта современных военных конфликтов, поясняет пресс-служба Восточного военного округа.
Будущие командиры взводов учатся определять исходные установки для стрельбы и практически выполнять огневые задачи в составе минометного расчета. Для стрельбы используются миномёты «Сани». Практическая стрельба выполняется курсантами на выпускном курсе.
На стенде Тульской области в рамках V научно-практической конференции, посвящённой межведомственному информационному взаимодействию при решении оборонных задач, министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с наработками по центру управления регионом, который, по утверждению представителей области, будет состоять из двух сегментов: открытого (для обработки «повседневной» информации) и закрытого (для работы в режиме ЧС). Регион уже тестирует возможность обмена данными с Минобороны.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что центры координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях откроются во всех регионах России, первый появится в Тульской области. С их помощью Минобороны будет информировать региональные органы власти о военно-политической ситуации.
Путин: Сегодня мы определим, какие задачи следует решить чтобы отстоять интересы России.
Путин: Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам.
Путин: За последние годы сделано много для качественного укрепления всех силовых структур. Обновлены Военная доктрина и ряд других документов.
Масштабные боевые действия в Сирии, как известно, завершены, но полученный боевой опыт используется в военном строительстве — Путин.
Путин:
Операции против террористических банд в Сирии стали серьезным испытанием для наших вооруженных сил.
В 2016-м, 2017-м годах досрочно погашены кредиты оборонных организаций — Путин.
Военный, технический, кадровый потенциал военных организаций мы будем продолжать развивать — Путин.
Наши вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники — Путин.
В 2020 году нам предстоит приступить к формированию программы государственного вооружения до 2033 г. — Путин.
Будем создавать оружие на новых физических принципах, а также роботизированные комплексы — Путин.
Среди безусловных приоритетов военных организаций должно стать повышение престижа военной службы — Путин.
Люди, которые выполняют работу с риском для жизни, должны чувствовать заботу со стороны органов власти — Путин.
Путин: «Мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывают попытки приближения НАТО к границам России, а также милитаризация космоса».
Путин: «Надо наладить четкое взаимодействие между правоохранительными органами и исполнительной властью».
Доля современного оружия и техники в российской армии достигла 68%, заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в Москве.
Подробности в материале: Путин назвал долю современного оружия и техники в российской армии
Прогноз и анализ возможного изменения международной ситуации необходимы России, чтобы правильно развивать свой военный потенциал после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 ноября на заседании Совета Безопасности.
Читайте также: Путин объяснил, что делать России после развала ДРСМД
Массовый исход террористов с территории Сирии в Россию удалось предотвратить. Об этом сегодня, 22 ноября, на заседании Совета Безопасности РФ, на котором обсуждались перспективы развития Вооружённых сил России на период до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства констатировал, что личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции в полном объёме справился с поставленными задачами и не допустил массового исхода с территории САР боевиков в РФ.
Читайте также: Путин: массового исхода террористов из Сирии в РФ не допущено
«Необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации — прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов», — сказал Путин.
Новые виды разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), лазерных и гиперзвуковых систем необходимо создавать в России. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в Москве.
Читайте подробнее: Путин: России нужны новые виды БПЛА, лазерных и гиперзвуковых систем
Путин на Совете Безопасности: Мы видим, что мир сталкивается с серьёзными вызовами и угрозами. Много факторов неопределённости. Стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы. В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб по факту — и вы все это хорошо знаете — пополняется новыми членами. Серьёзную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса.
Путин: «За последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, увеличился размер военных пенсий. С 2016 года в вооруженных силах более 42 тыс. военнослужащих получили постоянное жилье. Почти 275 тысяч — служебное».
Российские власти серьёзно озабочены приближением НАТО к границам страны и попыткам милитаризации космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин 22 ноября в ходе заседания Совета Безопасности.
Он отметил, что ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Кроме того, новыми членами пополняется так называемый ракетно-ядерный клуб.
В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%, подчеркнул Путин. Ряд образцов на годы опережает по характеристикам иностранные аналоги.
Читайте также: Путин назвал долю современного оружия в армии России
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих.
Читайте подробнее: Путин потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военных
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, подводя итоги заседания Совета Безопасности, заявил:
«Президент сформулировал приоритеты в развитии военной организации. Мы также обсуждали проект концепции строительства и развития вооруженных сил. Важно то, что этот проект был поддержан»
Путин: Нам удалось сейчас — а это редкое явление и для нас, и для мира в целом — сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими странами мира. Нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем.
Формирование новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнется в 2020 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 ноября на заседании Совета Безопасности РФ.
Читайте также: Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнется в 2020 году
Патрушев не исключил, что в военную доктрину РФ могут быть внесены изменения.
В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Патрушев не исключил изменений в военной доктрине РФ
«Военно-политическая обстановка в мире меняется исключительно динамично, и во многом в неблагоприятном направлении», — сказал журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев после заседания Совбеза.
Проект концепции строительства и развития Вооруженных сил России будет доработан и представлен президенту России Владимиру Путину до 30 марта 2020 года, заявил журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
«Проект был поддержан. Вместе с тем были высказаны предложения и дополнения по его корректировке. Министерством обороны и другими ведомствами он будет доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше — на утверждение президенту до 30 марта следующего года», — сказал Патрушев, слова которого приводит ТАСС.
Николай Патрушев.
По итогам заседания Совета Безопасности РФ Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР и Главному управлению специальных программ президента РФ поручено разработать концепции строительства и развития своих вооруженных формирований и органов. Это поручение указанные ведомства обязаны выполнить до 1 июля 2020 года.
«На основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021−2025 годы. Это будет сделано к 1 октября», — сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Совета Безопасности РФ, сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, на заседании обсуждались перспективы развития Вооруженных сил.
После заседания Беглов обсудил с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым вопросы безопасности при проведении массовых мероприятий в общественных местах. Как известно, летом 2020 года Петербург примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу UEFA.
22.11.19. Kremlin.ru">
К началу 2021 года части постоянной готовности Вооруженных сил РФ должны быть оснащены современным вооружением и военной техникой на 70%. «Чтобы достигнуть указанных показателей, необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, состоявшемся несколько дней назад.
Предложения по гособоронзаказу на 2020 год сформированы с учетом испытания более 300 образцов вооружения и техники в Сирии.
На вооружение российской армии и флота за минувшие десять лет принято свыше 100 новых образцов бронетанковой и автомобильной техники, сообщил 22 ноября заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. По его словам, в последнее десятилетие в войска поступило свыше 27 тысяч единиц современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, капитально отремонтировано более 12 тысяч единиц техники.