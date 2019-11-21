Вашингтон, 21 ноября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. США и Китай вплотную приблизились к началу холодной войны друг с другом, заявил 21 ноября бывший госсекретарь США и известный политик Генри Киссинджер на Новом экономическом форуме, организованном Bloomberg Media Group.

Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan Генри Киссинджер

По мнению Киссинджера, если этот процесс будет продолжаться, то его последствия могут быть хуже Первой мировой войны.

«Сейчас ещё не поздно понять это, потому что мы всё ещё находимся в предгорьях холодной войны», — сказал Киссинджер.

«Первая Мировая война началась из-за относительно незначительного кризиса, который не удалось взять под контроль и решить», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, между США и Китаем происходит обмен торговыми санкциями и пошлинами на фоне переговоров о новом торговом соглашении.