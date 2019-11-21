Москва, 21 ноября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал плюсы работы Московских центральных диаметров (МЦД), движение по которым запустили 21 ноября. Сообщение опубликовано на странице в Twitter главы столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Иволга»

По мнению Собянина, улучшится комфорт пригородных железнодорожных перевозок. У новых поездов плавный ход, широкие двери, климат-контроль, система обеззараживания воздуха, а также беспроводной интернет, зарядки для смартфонов, а также в них менее шумно.

Другим достоинством диаметров мэр видит «солидную» экономию благодаря бесплатным пересадкам на метро.

Ну и в результате на дорогах будет меньше пробок, считает глава столицы. Он надеется, «что всё это сделает МЦД более привлекательными, чем личный авто».

«Владельцы машин (хотя бы частично) пересядут на диаметры, и на въездах-выездах из Москвы станет свободнее», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 21 ноября запустили первые две линии МЦД.

Добавим, в вечерний час пик уровень пробок в Москве достиг девяти баллов.