Москва, 22 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, комитет Госдумы по международным делам обсудит ситуацию с нарушением прав и законных интересов граждан РФ и соотечественников за рубежом, сообщает ИА REGNUM.

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Планируется, что в обсуждении примут участие Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры, Минюста, СПЧ при президенте РФ, Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы, члены Совфеда, Кирилл Вышинский, освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина.

Необходимо в разы усилить механизмы защиты наших граждан и соотечественников за рубежом, консолидируя усилия государства, гражданского общества, парламентского корпуса и адвокатского сообщества, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он напомнил, что в 2018 году стали известны более 600 случаев необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медпомощи, экстрадиции сограждан в различных странах Запада на фоне общей русофобской истерии.

«К сожалению, регулярными стали проявления судебной предвзятости, надуманных и сфабрикованных обвинений против граждан РФ за рубежом. Особняком здесь стоят США, которые применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру», — сказал он.