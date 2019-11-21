Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил парламентариям стран СНГ объединиться в праздновании 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, чтобы это важное событие смогли оценить во всем мире.

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Косачев заявил 21 ноября на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге, представляя план мероприятий МПА к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

План был составлен на основе обобщённых предложений, поступивших из парламентов государств-членов Содружества с учётом обсуждения на заседаниях профильных комиссий МПА СНГ, а также инициатив молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ и других межпарламентских структур.

Документом предусмотрено проведение отдельных знаменательный мероприятий, таких как торжественное заседание МПА СНГ, концертов, международных акций.

«Ключевое — забота о ветеранах, членах их семей и оперативное решение вопросов социального, бытового и медицинского обеспечения. Не менее важно сохранение исторической памяти о воинах-освободителях, сегодня это вопрос не только морального, но и резонансно-политического значения», — сказал Косачев.

По словам Косачева, речь идет не только об уходе за воинскими захоронениями и обелисками памяти о Великой Отечественной войне, но и о их драматической судьбе в некоторых странах.

«Важнейшее направление — патриотическое воспитание детей, молодёжи в русле исторической правды. Наши парламентарии проведут специальные уроки в школах, примут участие в мероприятиях движения «Юнармия», проведут конкурсы и марафон добрых дел по отношению к ветеранам», — отметил глава комитета Совфеда.

Константин Косачев добавил, что и другие парламенты стран СНГ планируют подобные мероприятия и предложил объединиться в праздновании юбилея Победы, в том числе предусмотреть совместное участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождению европейских государств от нацизма.

«От нашего единства и нашей совместной активности зависит то, какие оценки придадут в мире важнейшему событию для всего человечества», — подытожил он.