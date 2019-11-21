Парламентам стран СНГ предложили объединиться в праздновании юбилея Победы
Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил парламентариям стран СНГ объединиться в праздновании 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, чтобы это важное событие смогли оценить во всем мире.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Косачев заявил 21 ноября на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге, представляя план мероприятий МПА к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
План был составлен на основе обобщённых предложений, поступивших из парламентов государств-членов Содружества с учётом обсуждения на заседаниях профильных комиссий МПА СНГ, а также инициатив молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ и других межпарламентских структур.
Документом предусмотрено проведение отдельных знаменательный мероприятий, таких как торжественное заседание МПА СНГ, концертов, международных акций.
«Ключевое — забота о ветеранах, членах их семей и оперативное решение вопросов социального, бытового и медицинского обеспечения. Не менее важно сохранение исторической памяти о воинах-освободителях, сегодня это вопрос не только морального, но и резонансно-политического значения», — сказал Косачев.
По словам Косачева, речь идет не только об уходе за воинскими захоронениями и обелисками памяти о Великой Отечественной войне, но и о их драматической судьбе в некоторых странах.
«Важнейшее направление — патриотическое воспитание детей, молодёжи в русле исторической правды. Наши парламентарии проведут специальные уроки в школах, примут участие в мероприятиях движения «Юнармия», проведут конкурсы и марафон добрых дел по отношению к ветеранам», — отметил глава комитета Совфеда.
Константин Косачев добавил, что и другие парламенты стран СНГ планируют подобные мероприятия и предложил объединиться в праздновании юбилея Победы, в том числе предусмотреть совместное участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождению европейских государств от нацизма.
«От нашего единства и нашей совместной активности зависит то, какие оценки придадут в мире важнейшему событию для всего человечества», — подытожил он.