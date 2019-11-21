Москва, 21 ноября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Некоторые станции первого Московского центрального диаметра «Одинцово — Лобня» оказались не готовы к МЦД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, территории вокруг некоторых станций до сих пор ремонтируют, а турникеты не работают.

Валерия Хамраева ИА REGNUM Станция «Немчиновка»

Так, станция «Немчиновка» — первая после МКАД в сторону Одинцово — оказалась не готова к запуску МЦД. Территория вокруг станции все еще в стройке, информационные табло не работают.

Валерия Хамраева ИА REGNUM

Кроме того, перерыв между самими поездами МЦД составляет полчаса — поезда ходят по расписанию, как электрички. Таким образом, интервал движения в 5−7 минут в час пик достигается только за счет движения новых поездов «Иволга» и старых электропоездов.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, пассажиры утром 21 ноября жаловались, что валидаторы на станции «Немчиновка» были не настроены. В итоге гражданам пришлось покупать билеты на обычную электричку, что не дает права на бесплатную пересадку не метро. В течение дня проблему устранили.

Валерия Хамраева ИА REGNUM Станция «Немчиновка» не готова

В то же время на станции «Беговая» в день запуска МЦД-1 не работали турникеты. В результате было невозможно валидировать карту «Тройка» и активировать бесплатную пересадку на метро. Гражданам, воспользовавшимся МЦД, пришлось оплачивать как сам билет на проезд на диаметре, стоимость которого зависит от пункта отправления, так и проход в метро.