Москва, 21 ноября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Ёлка в «Крокусе» «День рождения Деда Мороза» пройдёт с 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в «Крокус Сити Холле» в Москве. Как сообщают организаторы мероприятия, ежегодно тысячи детей и родителей проводят новогодние праздники именно в «Крокусе». Премьера 2020 года «День рождения Деда Мороза» порадует размахом: 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.

«Ёлка в Крокусе» Почти 400 артистов примут участие в новогодней елке «Крокуса» в Москве

Еще до покупки билета у каждого гостя праздника есть возможность получить персонализированное видеоПРИГЛАШЕНИЕ от Деда Мороза. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеоПОЗДРАВЛЕНИЕ, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребёнку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.

«Ёлка в Крокусе» Почти 400 артистов примут участие в новогодней елке «Крокуса» в Москве

На ёлке в «Крокусе» проходят уникальные интерактивы со зрителями, когда малыши становятся участниками представления. В этом году будет 3 больших интерактивных игры и 240 надувных предметов, падающих с потолка. Гигантский дирижабль совершит полёт над зрительным залом. Вместе с настоящим Дедом Морозом в космическое путешествие отправятся мультперсонажи: «Сказочный патруль» — впервые в центре сюжета, Смешарик Пин, Белка и Стрелка.

«Ёлка в Крокусе» Почти 400 артистов примут участие в новогодней елке «Крокуса» в Москве

В этом году малышей ждёт рюкзак со сладостями, развивающими играми и интересными сюрпризами.

В дни проведения шоу в фойе «Крокус Сити Холл» разворачивается самый большой крытый Парк развлечений в Европе, где будет 60 аттракционов и тематических зон. Бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» с участием пингвинов Kinder Pungui будет проходить на огромной сцене в центре Парка аттракционов три раза в день. В Парке аттракционов можно будет погрузиться в виртуальную реальность или почувствовать себя настоящим космонавтом.

«Ёлка в Крокусе» Почти 400 артистов примут участие в новогодней елке «Крокуса» в Москве

Представления пройдут21, 22, 26−30 декабря, 2−7 января трижды в день — в 12:00, 15:00 и 18:00. Стоимость билетов — от 295 рублей. Дети до 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях. Подробности https://www.7-raduga.ru/