Улан-Удэ, 21 ноября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Автолюбители Бурятии присоединились сегодня к своеобразному всероссийскому флешмобу и выстроились с утра в огромных очередях к наркологу. В соцсетях появилось видео из поликлиники в Улан-Удэ, где люди заполонили не только коридоры медицинского учреждения, но и лестницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com/anonim__03 Очередь за справкой в поликлинике Улан-Удэ

Напомним, с 22 ноября меняются правила получения справки от нарколога. Для этого надо будет в обязательном порядке пройти лабораторные исследования на определение содержания психоактивных веществ в моче и на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови. Соответственно, это приведёт к росту цен и времени прохождения обследования.

Цены в разных регионах поменяются по-разному, но везде в сторону значительного повышения. В Бурятии между тем точная цифра неизвестно. Сегодня пока справка стоит 155 рублей. По разным данным, эта цифра вырастет до почти 6 тыс. рублей.

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