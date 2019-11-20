В сети активно обсуждается информация о значительном росте цен на справки психиатра и нарколога. В частности, ожидается, что после 22 ноября 2019 года в разных регионах центра России получение справки будет стоить от 2900 до 5000 рублей вместо 240 — 600 рублей сейчас. Грядущее нововведение водители уже оценили так: «Это грабёж!».

О том, что происходит в связи с этим в регионах, читайте в трансляции ИА REGNUM