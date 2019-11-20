В Ярославле очередь к врачу психиатру-наркологу в областной наркологический диспансер для прохождения водительской комиссии растянулась на несколько сотен метров вдоль проспекта Октября. Людей пытаются получить справку до подорожания. После 22 ноября из-за введения исследований крови и мочи она будет стоить 4800 рублей вместо 350.
Ярославцы пишут в социальных сетях, что в очереди уже появились люди, которые продают свои места. Основной наплыв посетителей ожидается в последний день действия старой системы — 21 ноября.
Подробности в материале: В Ярославле очередь к наркологу продолжает расти
СМИ: в Оренбуржье справка от нарколога подорожает в 13 раз
В Оренбургской области справка от нарколога для получения водительских прав может подорожать в 13 раз.
Сейчас за справку от нарколога платят 360 рублей, за справку от психиатра — 240 рублей. С 22 ноября стоимость медсправки подскочит в несколько раз и может превысить 5 тыс. рублей, сообщает orenday.ru.
Главврач Оренбургского наркодиспансера Владимир Карпец отметил, что за границей такой анализ делают уже 20 лет. Сейчас ужесточить получение справки решили и в России. Реактив позволяет выявить малейшую предрасположенность у человека к алкоголизму.
По словам Карпеца, стоить анализ, соответственно и справка, будут недешево. Расчет станет известен 22 ноября. За рубежом такой анализ обходится в 1 тыс. евро.
В Курганской области справка от психиатра для получения водительских прав на сегодня стоит 370 рублей. После 22 ноября её цена увеличится кратно. Как пояснил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов, помимо традиционного медицинского осмотра психиатром-наркологом, с 22 ноября вводятся два обязательных анализа-исследования: на определение психоактивных веществ в моче и выявление специального белка, который повышается у лиц, злоупотребляющих алкоголем.
«Исследования очень затратные. Себестоимость расходных материалов составляет не менее 2,5 тысячи рублей. Стоимость заключения врача психиатра-нарколога вырастет в разы. Сейчас мы просчитываем стоимость. Но она будет ниже, чем в соседних регионах», — пояснил изданию Павел Подорванов.
Подтверждение диагноза станет основанием для аннулирования медсправки и водительских прав. В настоящее время это может делать только прокуратура, подав иск в суд на том основании, что у водителя есть противопоказания к вождению. Сами медсправки переведут в электронный формат с усиленной электронной подписью, при этом граждане смогут получить и бумажную версию.
Кроме того, если в течение одного месяца автомобилист не пройдет обследование, то его также лишат водительского удостоверения.
ГИБДД и Минздрав РФ после десяти лет споров договорились, что будут обмениваться данными о состоянии здоровья водителей. Как следует из документа, проект которого опубликован сайте regulation.gov.ru, в случае выявления у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством, информация об этом будет поступать в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
То есть, если при посещении поликлиники у водителя обнаружат подобные заболевания, он будет направлен на внеочередную медкомиссию.
С 22 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ об изменении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители. Департамент здравоохранения Курганской области информирует о продлении до 22:00 времени работы врачей психиатров-наркологов в регионе. Расписание будет действовать до 22 ноября.
В России ужесточат требования прохождения медкомиссий для автолюбителей
В России водителей автотранспортных средств обяжут проходить внеочередную медкомиссию в случае ухудшения здоровья. Соответствующие поправки, ужесточающие правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок автолюбителями, в целый ряд законов подготовило МВД РФ.
Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок
Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам. Люди хотят успеть получить справку от врача по старой цене. С 22 ноября стоимость медосвидетельствования увеличится в разы.
Справку от нарколога в Ростове-на-Дону можно получить за 250 рублей — пока
Получение справки психиатра-нарколога после 22 ноября в разных регионах России подорожает. При этом в Ростове-на-Дону получить документ можно пока за 250 рублей. Такая стоимость установлена в ряде медицинских центров города-миллионника.
В поисковой системе prodoctorov.ru указано, что водительская справка в Ростове-на-Дону стоит от 553 до 1 тыс. 650 рублей. Средняя цена составляет 1 тыс. 161 рубль. При этом услугу «Справка водительская (медкомиссия)» оказывают специалисты 14 клиник.