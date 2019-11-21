Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента примет участие в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге 20−21 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Совфеда.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

В Таврическом дворце пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, по экономике и финансам, по науке и образованию, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, а также заседание Молодежной МПА СНГ.

Вечером состоится заседание Совета МПА СНГ. На нем рассмотрят ход работы над проектом Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, участие международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге внеочередных выборов президента Республики Казахстан, обсудят план работы МПА СНГ на 2020 год и план мероприятий МПА СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

22 ноября Валентина Матвиенко откроет 50-е пленарное заседание МПА СНГ. В повестке дня — Перспективный план модельного законотворчества на 2020−2022 годы и ряд модельных законов, в том числе об обязательственном праве, об экологическом, социальном туризме, об экологическом ущербе, а также рекомендации по организации национальных центров экологической безопасности.

По окончании пленарного заседания намечена пресс-конференция с участием глав национальных парламентов государств — участников МПА СНГ.