Москва, 21 ноября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) раздадут чай в первый день работы нового вида транспорта, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чай для первых пассажиров МЦД

Угощать чаем будут на станциях «Окружная», «Стрешнево», на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах.

Также в день запуска на этих станциях разместят фотозоны с баннерами, на которых изображены деревья и птицы иволги.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября будет дан старт движению по МЦД.