Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Студенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), обучавшемуся у историка Олега Соколова до того, как его обвинили в убийстве Анастасии Ещенко, начали поступать угрозы. Об этом стало известно руководству вуза, которое обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Цитата из х∕ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Угроза расправы

Об угрозах учащемуся руководство университета известила заместитель ректора по безопасности Елена Шарыгина. К ней обратился один из студентов, который в марте 2018 года присутствовал на лекции у Олега Соколова, посвященной наполеоновским войнам, и был свидетелем неприятной истории. Выступление историка пришли слушать не только его студенты, но и учащиеся других вузов.

Слушатели, придерживающиеся иного мнения на развитие исторических событий, не вступая в дискуссию и не задавая каких-либо вопросов лектору, повели себя весьма агрессивно. Они выкрикивали с места оскорбления в адрес историка, бездоказательно обвиняя его во лжи и краже чужих идей. По окончании лекции один из молодых людей сделал ряд оскорбительных для лектора заявлений, после чего, как уточняют в вузе, Олег Соколов в весьма грубой форме предложил молодому человеку покинуть лекторий и попросил своих студентов «объяснить молодому человеку», что он имеет в виду.

После этого двое студентов Соколова силой вытолкали зачинщиков скандала из аудитории. При этом всё это снималось на камеру, был смонтирован ролик, который затем выложили в интернете. После случившегося руководство вуза объявило Соколову дисциплинарное взыскание, а об истории постарались забыть. Обвинения в плагиате в адрес Соколова были опровергнуты судом.

Однако после того как стало известно о том, что уважаемого в научных кругах историка обвиняют в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, а он от вменяемого ему преступления не отказывается, о случившемся в марте 2018 года вновь вспомнили.

«В адрес заместителя ректора по безопасности Е. П. Шарыгиной поступило обращение обучающегося с информацией об угрозах, направленных в его адрес в связи с инцидентом во время открытой лекции доцента О. В. Соколова в марте 2018 года. Заявитель был одним из тех, кто выводил с мероприятия студента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Е. П. Шарыгина направила соответствующее обращение в правоохранительные органы», — говорится в опубликованном на сайте СПбГУ сообщении.

Напомним, Олег Соколов находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Как ожидается, дело Соколова будет расследовать центральный аппарат СКР в Москве.