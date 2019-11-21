Москва, 21 ноября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Московский арбитраж удовлетворил иск ПАО «Банк «Зенит» к ООО «Альтернатива капитал», принадлежащему Леониду Рейману, чьи данные совпадают с данными министра информационных технологий и связи РФ, который занимал пост в 2004—2008 годы. Спор касался пакета акций старейшего российского предприятия по производству полупроводниковых изделий — АО «Ангстрем», что 14 лет назад также выступало соучредителем подмосковного завода микроэлектроники «Ангстрем-Т». Иск удовлетворён, и на более чем 1 млн акций наложено взыскание. Акции будут реализованы с публичных торгов, но до 7 декабря 2019 года решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

«Обратить взыскание на принадлежащее ООО «Альтернатива капитал» имущество — обыкновенные именные акции АО «Ангстрем» №1−02−04102-А номинальной стоимостью 0 руб. 50 коп. за 1 шт., в количестве 1 000 250 шт., заложенное по договорам №002/07/АНРМ-ЗЦБ/ГАНРМ от 22.09.2017 года, №003/07/АНРМ-ЗЦБ/ГАНРМ от 22.09.2017 года, заключённым между ПАО Банк «Зенит» и ООО «Альтернатива капитал», путём реализации с публичных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи заявки, с установлением начальной цены заложенного имущества в размере 500 125 рублей», — отмечается в решении суда.

В основании спора лежит ряд кредитных договоров. Между банком «Зенит» и АО «Ангстрем» 15 марта 2013 года был заключён первый из них. Основной долг по нему не должен был превышать 800 млн рублей, заёмщик обязался погасить его до 31 декабря 2020 года, но при этом в оговоренные сроки обязан был возмещать часть долга и проценты. К декабрь 2018 года АО по этому договору не выплатило 162,5 млн рублей долга и 80,9 млн рублей процентов. Досудебная претензия эффекта не возымела, задолженность к дате подачи иска не была погашена.

Второй кредитный договор между теми же сторонами был заключён в декабре 2015 года. Основная часть долга по нему не должна была превышать 1,345 млрд рублей. Сроки возврата были такими же, как в первом договоре. К моменту подачи иска заёмщик не погасил более 371 млн рублей основного долга по этому договору и свыше 151,44 млн рублей процентов.

Обеспечением по кредиту выступали акции завода, количество которых «составляет 1,0001938% от общего количества голосующих акций». Акции принадлежали на тот момент ООО «Группа Ангстрем».

В ходе слушаний стало известно, что 12 января 2015 года «в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности ООО «Группа Ангстрем» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «Альтернатива капитал». Иск банка был удовлетворён, и если решение не будет обжаловано, то акции выставят на публичные торги.

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» — банкрот: как же бюджетные миллиарды?

Напомним, компания «Ангстрем» существует с 1963 года как предприятие по производству полупроводниковых изделий. Именно «Ангстрем» 34 года назад начал промышленное производство первого в мире 16-разрядного карманного персонального компьютера.

На конец сентября крупным акционером АО «Ангстрем» было ООО «Элемент» (доля — 35,96%).

В 2005 году АО «Ангстрем» совместно с АО «Ангстрем-М» выступило учредителем завода микроэлектроники в Зеленограде — АО «Ангстрем-Т», которое на сегодня объявлено банкротом. В деле о несостоятельности подмосковного предприятия компания Реймана также отметилась, заявив претензии на сумму 2,041 млрд рублей. Сам же Рейман на сайте «Ангстрем-Т» числится главой совета директоров. Среди крупных кредиторов последнего — госкорпорация «ВЭБ.РФ», заявившая требования на 14,3 млрд рублей.