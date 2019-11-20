Москва, 21 ноября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном открытии движения по двум Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщает пресс-служба Кремля.

Mos.ru Поезд «Иволга»

Отмечается, что церемония состоится 21 ноября. В ходе торжественной церемонии будет открыто движение по двум МЦД — Белорусско-Савёловскому и Курско-Рижскому. Отмечается, что их общая протяженность составляет 132 километра и на них расположено 57 станций.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября изменятся 24 маршрута наземного транспорта в районе станций МЦД. Ранее сообщалось, что для проезда по Московскому центральному диаметру необходимо обновить карту «Тройка».